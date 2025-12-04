Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες σε Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα, μηνύματα από το 112 – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Η κακοκαιρία «Byron» άρχισε να πλήττει περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τα πρώτα προβλήματα, κυρίως στη Λακωνία, την Ζάκυνθο αλλά και την Ιεράπετρα.

Συγκεκριμένα, στη Λακωνία σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις αλλά και κατολισθήσεις, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στους πολίτες στις Δημοτικές Ενότητες Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης, ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη-Γύθειο, αφού αρκετά σημεία έχουν πλημμυρίσει.

Πλημμύρες και προβλήματα στο Γύθειο

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το δεύτερο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Σε σχετική ενημέρωση, ο δήμος Σπάρτης αναφέρει τα εξής:

«Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη – Γύθειο, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων που έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του δρόμου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών.

Η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητα!

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».

Σε άλλη ανάρτηση ενημερώνονται οι πολίτες για συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, στην Κλαδά – Περιφερειακού.

«Έχουν τοποθετηθεί αντιπλημμυρικά οδοφράγματα, καθώς έχει ενημερωθεί και η ΔΕΥΑΣ. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή!», αναφέρεται στην ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σπάρτης.

Ο δρόμος από Μέλισσα προς Γύθειο έχει κλείσει, λόγω πλημμύρας, όπως και από Μέλισσα προς Κρήνη, όπως ενημερώνει κάτοικος σε ανάρτησή του.

Στον Πλάτανο Γυθείου, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού πλημμυρίζουν κάθε σημείο του χωριού.

Σπίτια, καλλιέργειες, οχήματα, ζώα και αγροτικός εξοπλισμός έχουν ήδη βρεθεί μέσα στα νερά, με τους κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και στις Αιγιές Γυθείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, με την λάσπη να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.

Οδηγοί και πεζοί κινούνται με δυσκολία, ενώ η ορατότητα και η πρόσβαση σε πολλά σημεία είναι ήδη περιορισμένη.

Μήνυμα του 112 και στην Πιερία

Ήχησε το 112 και στην Πιερία, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί του Σαββάτου.

«Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λίνδο – Δείτε βίντεο

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται αυτή την ώρα και στη Λίνδο στη Ρόδο.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο «ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ».

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και απαιτείται μεγάλη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς.

Προβλήματα στη Ζάκυνθο από τις βροχοπτώσεις

Στη Ζάκυνθο σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις από νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στις Αλυκές. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν δυσκολίες. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Ιεράπετρα: Κατολισθήσεις, ζημιές και διακοπή κυκλοφορίας

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν τις τελευταίες ώρες και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις υποδομές κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τα Φέρμα όπου ο δρόμος έξω απο το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για πάνω Φέρμα, μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας ό,τι βρήκε στο πέρασμά του. Από φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες χωμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος, Μ. Φραγκούλης.

Σοβαρές ζημιές όμως προκλήθηκαν και στον δρόμο Μύρτος – Τέρτσα. Σε ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου επισημαίνεται: «Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πολλών καταπτώσεων, ο δρόμος από τα Τέρτσα προς Μύρτος και μέχρι τα όρια του Δήμου Βιάννου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης που απαιτείται και την παράδοση του δρόμου προς χρήση τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση».

Σημειώνεται ότι το νηπιαγωγείο και το λύκειο Κουτσουρά δεν θα λειτουργήσουν αύριο για την ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος Ιεράπετρας. Σύμφωνα, πάντως, με μαρτυρίες κατοίκων, στα σχολεία σήμερα επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και δεν υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία τους που έγινε μετ’ εμποδίων.

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο, Σύμη, Τήλο και Καστελλόριζο λόγω της κακοκαιρίας

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Καστελλόριζου και Τήλου, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στα τέσσερα νησιά. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, καθώς στην περιοχή αναμένονται έντονες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Κόκκινη προειδοποίηση για 9 περιοχές

Το μεσημέρι της Πέμπτης επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που εκδόθηκε χθες, με βάση και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία “Byron” φέρνει έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πολιτική Προστασία: Συστάσεις στους πολίτες για την κακοκαιρία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα τoυ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr