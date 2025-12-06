Κακοκαιρία Byron: Διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

  • Η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι διακόπηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων από την υπερχείλιση του Ενιπέα.
  • Η αμαξοστοιχία IC51 με 280 επιβάτες παραμένει στη Λάρισα, ενώ η IC50 με 350 επιβάτες θα σταθμεύσει στο Λειανοκλάδι.
  • Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα δρομολόγια στο πληγέν τμήμα υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train, κατόπιν οδηγιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.   Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, και κατόπιν σχετικών οδηγιών από την Ελληνική Αστυνομία, τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Λειανοκλαδίου και αντίστροφα θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα, με προορισμό το Λειανοκλάδι. Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας που βρίσκεται εντός των αμαξοστοιχιών παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων», αναφέρει η Hellenic Train.

 

 

11:06 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές κυκλοφορίας σε Πιερία, Χαλκιδική και Ημαθία 

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας,...
10:57 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τρόμος για 42χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον έδειραν και απείλησαν να τον σκοτώσουν προκειμένου να αποσύρει μήνυση

Συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία 46χρονος ημεδαπός για εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλά...
10:49 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τρόλεϊ τέλος: Αρχίζει το ξήλωμα του δικτύου – Το σχέδιο Κυρανάκη για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αττική

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επό...
10:41 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Δείτε βίντεο 

Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron είναι το Ανωχώρι Φαρσάλων στη Θεσσαλία, καθώς από τη σφοδρότητ...
