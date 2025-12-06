Της αγόρασε ένα δώρο αξίας 1.350 ευρώ και μετά της ζήτησε να του δώσει τα χρήματα πίσω – «Έμεινα άναυδη»

‘Eνα δώρο παύει να είναι δώρο όταν σε βάζουν να το πληρώσεις! Η ουσία ενός δώρου είναι ότι σου το προσφέρουν δωρεάν, χωρίς όρους και χωρίς… ψιλά γράμματα. Πώς θα νιώθατε αν ο σύντροφός σας, έλεγε ότι χαίρεται να σας αγοράσει ένα ακριβό χριστουγεννιάτικο δώρο, αλλά στο τέλος σας ανάγκαζε να πληρώσετε σχεδόν όλο το ποσό μόνη σας;

Αυτή η 33χρονη γυναίκα έχει έναν σύντροφο στην ίδια ηλικία. Ζουν μαζί σχεδόν δύο χρόνια και είναι ζευγάρι εδώ και πέντε. Εκείνη βγάζει 72.000 ευρώ δολάρια τον χρόνο, ενώ ο φίλος της 99.000 ευρώ, και θεωρεί πως αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε πριν αποκαλύψει ολόκληρη την ιστορία.

Εδώ και καιρό ήθελε να πάρει ένα iPad για τον εαυτό της, αλλά η τιμή ήταν αυτό που την κρατούσε πίσω. Ο φίλος της, λοιπόν, της υποσχέθηκε πως θα της το αγοράσει ως χριστουγεννιάτικο δώρο φέτος. Μόλις όμως ο φίλος της αγόρασε το iPad, τη ρώτησε πόσα χρήματα θα του έδινε για να καλύψει μέρος του κόστους! Κι εκεί ξεκινά το δράμα…

“Είμαι πολύ μεγάλη για τέτοια παιχνίδια”

«Έμεινα λίγο άναυδη, αλλά του είπα να μου πει ένα ποσό και θα του το μεταφέρω. Δεν το έκανε ποτέ, οπότε του έστειλα ολόκληρο το ποσό. Είμαι πολύ μεγάλη για να παίζω τέτοια παιχνίδια», εξήγησε.

«Μου είπε ότι ήμουν χαζή και μου επέστρεψε 450 ευρώ… αλλά, δηλαδή, σε αυτό το σημείο δεν θέλω πια το iPad. Αν ήξερα ότι θα πλήρωνα τα 2/3, θα του είχα πει όχι.»

«Προφανώς υπήρξε πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά επίσης δεν ξέρω γιατί δεν μου είπε εξαρχής ότι περιμένει να συνεισφέρω στο δικό μου δώρο ή να μου δώσει κάποιο όριο τιμής.»

Πρόσφατα κοίταξε τις κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό της και συνειδητοποίησε ότι για τα γενέθλια του φίλου της πριν από έναν χρόνο, είχε ξοδέψει 675 ευρώ για να του αγοράσει ένα ψηφιακό σημειωματάριο.

Με αυτά και με αυτά, θέλει απλώς να πει στον φίλο της να ξεχάσει το χριστουγεννιάτικο δώρο, να επιστρέψει το iPad και να της δώσει πίσω τα 900 ευρώ…

Θεωρεί πως ο σύντροφός της είναι πραγματικά τσιγκούνης. Εκείνη προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι γενναιόδωρη μαζί του, αλλά εκείνος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.

Επίσης, εκτιμά, ότι δεν είναι φυσιολογικό να λες ότι θα αγοράσεις σε κάποιον ένα δώρο και μετά να τον βάζεις να πληρώσει σχεδόν όλο το ποσό μόνος του. Αυτό δεν είναι πια δώρο!