Της αγόρασε ένα δώρο αξίας 1.350 ευρώ και μετά της ζήτησε να του δώσει τα χρήματα πίσω – «Έμεινα άναυδη»

Σύνοψη από το

  • Μια 33χρονη γυναίκα βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν ο σύντροφός της τής ζήτησε να καλύψει μέρος του κόστους ενός iPad που της είχε υποσχεθεί ως χριστουγεννιάτικο δώρο.
  • Αρχικά, η γυναίκα του έστειλε ολόκληρο το ποσό, αλλά ο σύντροφος της επέστρεψε 450 ευρώ, λέγοντας της ότι ήταν «χαζή», γεγονός που την οδήγησε να μην θέλει πια το δώρο.
  • Η γυναίκα ζητά πλέον την επιστροφή των 900 ευρώ που πλήρωσε, θεωρώντας ότι «δεν είναι φυσιολογικό να λες ότι θα αγοράσεις σε κάποιον ένα δώρο και μετά να τον βάζεις να πληρώσει σχεδόν όλο το ποσό μόνος του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Ο φίλος της τής αγόρασε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο αξίας 1.350 € - "μετά μού ζήτησε να του επιστρέψω τα λεφτά". Φωτογραφία: Pexels
Ο φίλος της τής αγόρασε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο αξίας 1.350 € - "μετά μού ζήτησε να του επιστρέψω τα λεφτά". Φωτογραφία: Pexels

‘Eνα δώρο παύει να είναι δώρο όταν σε βάζουν να το πληρώσεις! Η ουσία ενός δώρου είναι ότι σου το προσφέρουν δωρεάν, χωρίς όρους και χωρίς… ψιλά γράμματα. Πώς θα νιώθατε αν ο σύντροφός σας, έλεγε ότι χαίρεται να σας αγοράσει ένα ακριβό χριστουγεννιάτικο δώρο, αλλά στο τέλος σας ανάγκαζε να πληρώσετε σχεδόν όλο το ποσό μόνη σας;

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Αυτή η 33χρονη γυναίκα έχει έναν σύντροφο στην ίδια ηλικία. Ζουν μαζί σχεδόν δύο χρόνια και είναι ζευγάρι εδώ και πέντε. Εκείνη βγάζει 72.000 ευρώ δολάρια τον χρόνο, ενώ ο φίλος της 99.000 ευρώ, και θεωρεί πως αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε πριν αποκαλύψει ολόκληρη την ιστορία.

Εδώ και καιρό ήθελε να πάρει ένα iPad για τον εαυτό της, αλλά η τιμή ήταν αυτό που την κρατούσε πίσω. Ο φίλος της, λοιπόν, της υποσχέθηκε πως θα της το αγοράσει ως χριστουγεννιάτικο δώρο φέτος. Μόλις όμως ο φίλος της αγόρασε το iPad, τη ρώτησε πόσα χρήματα θα του έδινε για να καλύψει μέρος του κόστους! Κι εκεί ξεκινά το δράμα…

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

“Είμαι πολύ μεγάλη για τέτοια παιχνίδια”

«Έμεινα λίγο άναυδη, αλλά του είπα να μου πει ένα ποσό και θα του το μεταφέρω. Δεν το έκανε ποτέ, οπότε του έστειλα ολόκληρο το ποσό. Είμαι πολύ μεγάλη για να παίζω τέτοια παιχνίδια», εξήγησε.

«Μου είπε ότι ήμουν χαζή και μου επέστρεψε 450 ευρώ… αλλά, δηλαδή, σε αυτό το σημείο δεν θέλω πια το iPad. Αν ήξερα ότι θα πλήρωνα τα 2/3, θα του είχα πει όχι.»

Βγήκαν ραντεβού και εκείνος προσπάθησε να τη βάλει να πληρώσει – «Ήθελε να τεστάρει αν είμαι προικοθήρας»

«Προφανώς υπήρξε πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά επίσης δεν ξέρω γιατί δεν μου είπε εξαρχής ότι περιμένει να συνεισφέρω στο δικό μου δώρο ή να μου δώσει κάποιο όριο τιμής.»

Πρόσφατα κοίταξε τις κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό της και συνειδητοποίησε ότι για τα γενέθλια του φίλου της πριν από έναν χρόνο, είχε ξοδέψει 675 ευρώ για να του αγοράσει ένα ψηφιακό σημειωματάριο.

Με αυτά και με αυτά, θέλει απλώς να πει στον φίλο της να ξεχάσει το χριστουγεννιάτικο δώρο, να επιστρέψει το iPad και να της δώσει πίσω τα 900 ευρώ…

Θεωρεί πως ο σύντροφός της είναι πραγματικά τσιγκούνης. Εκείνη προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι γενναιόδωρη μαζί του, αλλά εκείνος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.

Επίσης, εκτιμά, ότι δεν είναι φυσιολογικό να λες ότι θα αγοράσεις σε κάποιον ένα δώρο και μετά να τον βάζεις να πληρώσει σχεδόν όλο το ποσό μόνος του. Αυτό δεν είναι πια δώρο!

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία του τουρισμού υγείας και ευεξίας

Νόσος Wilson: Μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή-Διάγνωση και θεραπεία

Κοινωνικός Τουρισμός 2025-2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε διακοπές με τα voucher

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις τιμές πώλησης τους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:07 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Επιτέλους επικρατεί αισιοδοξία και ηρεμία στη ζωή σας»

Οι δύσκολες εποχές επιτέλους τελειώνουν για τρία ζώδια μετά τις 6 Δεκεμβρίου 2025, όταν το τρί...
08:38 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Φανταστική ρουστίκ συνταγή του Gordon Ramsay για τις κρύες μέρες του χειμώνα

Το να μάθετε να δημιουργείτε το πιάτο όπως θα το έκανε ο Gordon Ramsay σημαίνει να ελέγχετε το...
08:21 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Το ιδανικό θρίλερ γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα και δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό

Ο χειμώνας είναι ίσως η ιδανική εποχή για τα θρίλερ. Μπορείς να καθίσεις στον άνετο καναπέ ή τ...
06:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε αετίσια ματιά θα βρείτε την γάτα σε 5 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»