Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 45χρονος αθλητής με κινητικά προβλήματα σε τροχαίο στη Σούδα 

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Σούδα, θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό αμαξίδιο, όπως μεταδίδει το zarpanews.

Το θύμα ήταν 45 ετών και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Η Τροχαία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.