Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 45χρονος αθλητής με κινητικά προβλήματα σε τροχαίο στη Σούδα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Σούδα, θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό αμαξίδιο, όπως μεταδίδει το zarpanews.

Το θύμα ήταν 45 ετών και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Η Τροχαία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία του τουρισμού υγείας και ευεξίας

Νόσος Wilson: Μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή-Διάγνωση και θεραπεία

Κοινωνικός Τουρισμός 2025-2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε διακοπές με τα voucher

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις τιμές πώλησης τους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:06 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές κυκλοφορίας σε Πιερία, Χαλκιδική και Ημαθία 

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας,...
10:57 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τρόμος για 42χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον έδειραν και απείλησαν να τον σκοτώσουν προκειμένου να αποσύρει μήνυση

Συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία 46χρονος ημεδαπός για εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλά...
10:49 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τρόλεϊ τέλος: Αρχίζει το ξήλωμα του δικτύου – Το σχέδιο Κυρανάκη για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αττική

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επό...
10:41 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Δείτε βίντεο 

Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron είναι το Ανωχώρι Φαρσάλων στη Θεσσαλία, καθώς από τη σφοδρότητ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»