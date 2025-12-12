Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το καθιερωμένο εορταστικό γεύμα και η μπύρα με τους στρατιώτες του, της Ουαλικής Φρουράς

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκέφτηκε το 1ο Τάγμα της Ουαλικής Φρουράς, στο στρατόπεδό του, στο Windsor και δεν έχασε την ευκαιρία για μια μπύρα, αφού όμως πρώτα μοιράστηκε μαζί τους ένας εορταστικό γεύμα.

Ο μελλοντικός βασιλιάς, 43 ετών, απόλαυσε ένα πλήρες εορταστικό γεύμα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στους Φρουρούς της Ουαλίας, στο πλαίσιο της θέσης του ως συνταγματάρχης του συντάγματος – ένας τελετουργικός ρόλος που κατέχει από τον Δεκέμβριο του 2022. Ήταν μια θέση που κατείχε ο βασιλιάς Κάρολος από το 1975, με τον γιο και διάδοχό του να την αναλαμβάνει πριν από τρία χρόνια.

Μετά το γεύμα, ο Ουίλιαμ – ο οποίος έχει το χαϊδευτικό παρατσούκλι «One Pint Willy» (Ο Ουίλι της Μπύρας) από τον σύζυγο της ξαδέλφης του Ζάρα, Μάικ Τίνταλ, επειδή «δεν είναι και ο καλύτερος πότης» – έμεινε πίσω για να απολαύσει μια μπύρα με τους στρατιώτες των οποίων είναι διοικητής.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες επισκέψεις του στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου ο πρίγκιπας φορούσε πλήρη στρατιωτική στολή, αυτή τη φορά ο βασιλικός επέλεξε ένα πιο casual ντύσιμο με μπλε σακάκι και καρό πουκάμισο.

Αρχιστράτηγος ο Κάρολος

Τα τελευταία τρία χρόνια, το Τάγμα έχει ηγηθεί μιας σειράς ιστορικών τελετών, όπως η κηδεία της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ, η στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’ και η παρέλαση Trooping of the Colour για τα πρώτα γενέθλια του Βασιλιά το 2023.

Οι φρουροί, που ιδρύθηκαν το 1915, είναι μια μονάδα ελαφρού πεζικού που συμμετέχει σε επιχειρησιακές αποστολές παράλληλα με τα τελετουργικά βασιλικά καθήκοντά της. Με το παρατσούκλι «The Taffs», οι φρουροί διοικούνται από κοινού από τον Ουίλιαμ και τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος, θεωρητικά, είναι ο αρχιστράτηγός τους.

Ο Ουίλιαμ επισκέφθηκε για τελευταία φορά τους φρουρούς τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όταν ταξίδεψε στο Westdown Camp στο Salisbury για να δοκιμάσει τις ικανότητές του στη σκοποβολή με τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Το δείπνο ήταν μία από τις πολλές υποχρεώσεις του Ουίλιαμ αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρίγκιπας απένειμε μια σειρά από MBE στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Τετάρτη. Μία από τους αποδέκτες του διάσημου βραβείου ήταν η 11χρονη Carmela Chillery-Watson, η οποία έγινε η νεότερη πρόσωπο που έχει τιμηθεί με τον τίτλο του MBE.

Η Carmela, η οποία πάσχει από μια σπάνια μυϊκή νόσο που προσβάλλει μόνο ένα στα εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως, τιμήθηκε στα βραβεία King’s Birthday Honours για τις υπηρεσίες της στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.