Γιάννης Νταλιάνης: «Κάποια σχόλια για την προσωπική μου ζωή με στεναχώρησαν»

Για τις νέες του παραστάσεις, τις κόρες του αλλά και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» ο Γιάννης Νταλιάνης.

Ο ίδιος ανέλυσε το έργο εξηγώντας πώς καθρεπτίζεται στη σημερινή εποχή, ενώ αποκάλυψε πως συμμετέχει και στην παράσταση του «ΙΒΑΝΟΦ!» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο γνωστός ηθοποιός θα εμφανίζεται και στο «Κάμπινγκ». «Θα ξεκινήσω στη σειρά “Κάμπινγκ” που θα βγει για το Mega και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Έχει παιχτεί στην Κύπρο και τώρα έχει μια ελληνική εκδοχή, με πολύ καλό team, κάτι που με έκανε να πω το “ναι”» είπε.

Ο Γιάννης Νταλιάνης μίλησε για τις κόρες του, ενώ αναφέρθηκε και στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη, την οποία έχει βαφτίσει. «Ως βαφτιστήρα είναι εξαιρετική, εγώ δεν είμαι καλός ως νονός, της χρωστάω πολλές λαμπάδες».

«Σίγουρα κάποια σχόλια σε στεναχωρούν γιατί φτάνουν σε υπερβολές. Πάντα υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή» κατέληξε.