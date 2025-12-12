Τα πηγαδάκια στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ – Τα χαμόγελα, οι φωτογραφίες και οι ευχές στον Γεωργιάδη

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέα Δημοκρατίας, με τους «γαλάζιους» βουλευτές να εμφανίζονται χαμογελαστοί και ευδιάθετοι στη Βουλή.

Πριν από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του ΓΓ της ΚΟ του κόμματος, Μάξιμου Χαρακόπουλου, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής υπήρξαν τα παραδοσιακά «πηγαδάκια» με τους βουλευτές να ανταλλάσσουν χειραψίες, χαμόγελα και ευχές.

Τα θέματα που κυριάρχησαν στα πηγαδάκια ήταν η τεράστια επιτυχία με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, τα μπλόκα των αγροτών και η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

Οι ευχές στον Άδωνι Γεωργιάδη

Την τιμητική του είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η Εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, και το πλήρες όνομα του υπουργού Υγείας είναι Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης. Οι βουλευτές της ΝΔ έσπευσαν να ευχηθούν χρόνια πολλά στον Άδωνι Γεωργιάδη, και στον βουλευτή Πρέβεζας, Σπύρο Κυριάκη.

