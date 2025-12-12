Βουλή: Παρουσία του πρωθυπουργού ξεκίνησε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – Τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη

  • Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ο προεδρεύων της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντική εθνική επιτυχία».
  • Η αναφορά του προεδρεύοντα της Βουλής χειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους βουλευτές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Βουλή: Παρουσία του πρωθυπουργού ξεκίνησε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – Τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων άρχισε η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο προεδρεύων, Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, με την έναρξη της συνεδρίασης διερμήνευσε -όπως είπε- τα αισθήματα του Σώματος «να συγχαρούμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, που αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική εθνική επιτυχία και να του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του».

Μια αναφορά του προεδρεύοντα της Βουλής που χειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους βουλευτές.

16:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τα πηγαδάκια στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ – Τα χαμόγελα, οι φωτογραφίες και οι ευχές στον Γεωργιάδη

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 η συνεδρίαση της Κοιν...
15:58 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται ως ύποπτος για απείθεια ο «Φραπές» για την μη εμφάνισή του στην Εξεταστική τον Νοέμβριο

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απείθειας είναι ο Γιώργος Ξυλούρης για την επιλογή του να μην...
15:22 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ECOFIN: Ο Πιερρακάκης δέχθηκε τα συγχαρητήρια των υπουργών για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στη συνεδρίαση του Ecofin συμμετέχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια των Ευ...
15:06 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μπουκώρος στην Εξεταστική: Ήμουν διώκτης των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δεν θα κατονομάσω ποιος με ενημέρωσε για τη δικογραφία

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει σήμερα ο Χρ...
