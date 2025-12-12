Βουλή: Παρουσία του πρωθυπουργού ξεκίνησε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – Τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων άρχισε η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο προεδρεύων, Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, με την έναρξη της συνεδρίασης διερμήνευσε -όπως είπε- τα αισθήματα του Σώματος «να συγχαρούμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, που αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική εθνική επιτυχία και να του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του».

Μια αναφορά του προεδρεύοντα της Βουλής που χειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους βουλευτές.