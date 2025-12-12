Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν από το λιμάνι οι αγρότες και επέστρεψαν στα μπλόκα – «Δεν θα παιδέψουμε άλλο την πόλη»

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετά το συλλαλητήριο της Παρασκευής, επιστρέφοντας στα μπλόκα τους.
  • Η αποχώρηση ήταν ομόφωνη, με τον επικεφαλής Κώστα Ανεστίδη να δηλώνει ότι σκοπός ήταν «να μην παιδέψουμε άλλο άλλες κοινωνικές ομάδες και φορείς». Επέστρεψαν στα μπλόκα σε Πράσινα Φανάρια και Μάλγαρα.
  • Για την πρόσκληση του πρωθυπουργού σε συνάντηση τη Δευτέρα, ο κ. Ανεστίδης παρέπεμψε στην αυριανή συνεδρίαση του πανελλαδικού οργάνου των αγροτών για τη λήψη οριστικών αποφάσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν από το λιμάνι οι αγρότες και επέστρεψαν στα μπλόκα – «Δεν θα παιδέψουμε άλλο την πόλη»

Αποχώρησαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν συλλαλητήριο το πρωί της Παρασκευής (12/12), εντείνοντας με αυτό τον τρόπο τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, οι αγρότες ξεκίνησαν να αποχωρούν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, που είχαν παρατάξει τόσο μπροστά από την κεντρική πύλη του λιμανιού όσο και επί της Ναυάρχου Κουντουριώτου, μπροστά από το λιμάνι, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.gr.

Αστυνομικοί είχαν κλείσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού.

Οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη αποχώρησαν πρώτοι και κατευθύνονται με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά οχήματα μέσω της Λεωφόρου Νίκης και της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να επιστρέψουν στα Πράσινα Φανάρια, όπου από την περασμένη Παρασκευή έχουν στήσει μπλόκο.

Ακολούθησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων. Εισήλθαν επί της Βενιζέλου προκειμένου να κινηθούν στην Τσιμισκή και να αποχωρήσουν από το κέντρο για να επιστρέψουν στα διόδια των Μαλγάρων, όπου από τις 3 Δεκεμβρίου έχουν στήσει μπλόκο και έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης είχε προαναγγείλει την αποχώρηση των αγροτών από το λιμάνι χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της σημερινής κινητοποίησης.

Όπως είπε, ήταν μια ομόφωνη απόφαση που είχε ως στόχο να μην ταλαιπωρήσει άλλο την κοινωνία: «Να μην παιδέψουμε άλλο άλλες κοινωνικές ομάδες και φορείς. Είναι η ώρα που σχολάνε οι υπάλληλοι, θα αποσυμφορήσουμε τον δρόμο».

Σχετικά με την πρόσκληση που απηύθυνε νωρίτερα ο πρωθυπουργός για συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών την προσεχή Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Ανεστίδης παρέπεμψε στην αυριανή συνεδρίαση του πανελλαδικού οργάνου των αγροτών, κατά την οποία μετά από απόφαση όλων θα σταλούν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό.

«Αν μας δώσει κάποιο φως στο τούνελ και αρχίσει και λύνει κάποια προβλήματά μας τότε θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αλλιώς θα του απαντήσουμε κατάλληλα», ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Οδοντίατροι: Προειδοποίηση για παραπλανητικές διαφημίσεις «γρήγορων» οδοντικών εμφυτευμάτων

Λεωφορεία: Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι – Δείτε πότε και ποια είναι τα αιτήματά τους

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις στις ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:25 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πετράλωνα: Συνελήφθη 44χρονος με όπλο, γεμιστήρες και μαχαίρι – Εντοπίστηκε υπηρεσιακή κάρτα που είχε χάσει αστυνομικός με την φωτογραφία του δράστη – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 9 Δεκε...
16:20 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες προσπάθησαν να παραταχθούν στην Κορίνθου – Τρίπολης στη Νεστάνη – Έβαλε φραγμό η αστυνομία

Να τους επιτρέψουν να περάσουν στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης στην Ε. Ο. Κορίνθου – Τρίπολη...
15:17 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας – «Είναι σε σοκ»

Προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί της Δευτέρας (15/12) ζήτησαν και έλαβ...
15:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: Τη Δευτέρα συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως – Τι είπε για τον Μιχαλολιάκο

Την Δευτέρα θα συνεχιστεί η αγόρευση της εισαγγελέως Κυριακής Στεφανάτου για την υπόθεση της Χ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα