Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν από το λιμάνι οι αγρότες και επέστρεψαν στα μπλόκα – «Δεν θα παιδέψουμε άλλο την πόλη»

Αποχώρησαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν συλλαλητήριο το πρωί της Παρασκευής (12/12), εντείνοντας με αυτό τον τρόπο τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, οι αγρότες ξεκίνησαν να αποχωρούν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, που είχαν παρατάξει τόσο μπροστά από την κεντρική πύλη του λιμανιού όσο και επί της Ναυάρχου Κουντουριώτου, μπροστά από το λιμάνι, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.gr.

Αστυνομικοί είχαν κλείσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού.

Οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη αποχώρησαν πρώτοι και κατευθύνονται με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά οχήματα μέσω της Λεωφόρου Νίκης και της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να επιστρέψουν στα Πράσινα Φανάρια, όπου από την περασμένη Παρασκευή έχουν στήσει μπλόκο.

Ακολούθησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων. Εισήλθαν επί της Βενιζέλου προκειμένου να κινηθούν στην Τσιμισκή και να αποχωρήσουν από το κέντρο για να επιστρέψουν στα διόδια των Μαλγάρων, όπου από τις 3 Δεκεμβρίου έχουν στήσει μπλόκο και έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης είχε προαναγγείλει την αποχώρηση των αγροτών από το λιμάνι χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της σημερινής κινητοποίησης.

Όπως είπε, ήταν μια ομόφωνη απόφαση που είχε ως στόχο να μην ταλαιπωρήσει άλλο την κοινωνία: «Να μην παιδέψουμε άλλο άλλες κοινωνικές ομάδες και φορείς. Είναι η ώρα που σχολάνε οι υπάλληλοι, θα αποσυμφορήσουμε τον δρόμο».

Σχετικά με την πρόσκληση που απηύθυνε νωρίτερα ο πρωθυπουργός για συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών την προσεχή Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Ανεστίδης παρέπεμψε στην αυριανή συνεδρίαση του πανελλαδικού οργάνου των αγροτών, κατά την οποία μετά από απόφαση όλων θα σταλούν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό.

«Αν μας δώσει κάποιο φως στο τούνελ και αρχίσει και λύνει κάποια προβλήματά μας τότε θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αλλιώς θα του απαντήσουμε κατάλληλα», ανέφερε.