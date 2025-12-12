Ομόνοια: Εντοπίστηκε αποθήκη με πάνω από 400 κλεμμένες ταυτότητες, διπλώματα, άδειες διαμονής και διαβατήρια – Συνελήφθη 45χρονος 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός στην Ομόνοια, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
  • Ο εντοπισμός έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για άτομο που απέκρυπτε σε αποθήκη κλεμμένες ταυτότητες, άδειες οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια. Η παράνομη δραστηριότητά του εξακριβώθηκε από τους αστυνομικούς.
  • Από την έρευνα στην αποθήκη κατασχέθηκαν 419 ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια, καθώς και 14 κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, 45χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο το οποίο αποκρύπτει σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας κλεμμένες ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν απογευματινές ώρες της Πέμπτης τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω αποθήκη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • -419- ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια και
  • -14- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

