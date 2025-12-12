ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γνωστό γλυκό – Δεν αναγράφει στα ελληνικά ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Υγεία

ΕΦΕΤ

Στην ανάκληση προϊόντος (Oreo Cheesecakes) από την αγορά προχωρά ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας, διαπίστωσε ότι στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2×80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

