Ουκρανία: Εμπορικό πλοίο στην Οδησσό φλέγεται έπειτα από επίθεση ρωσικού drone

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Εμπορικό πλοίο στην Οδησσό φλέγεται έπειτα από επίθεση ρωσικού drone

Ένα μη στρατιωτικό πλοίο έπιασε φωτιά έπειτα από ρωσική επίθεση σήμερα, Παρασκευή, στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος. Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.  Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή.

Η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με δηλώσεις του τοπικού κυβερνήτη και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή.

Ο κυβερνήτης Oleh Kiper δήλωσε στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αρκετούς οικισμούς της περιοχής, όπου συγκεντρώνονται τα κύρια λιμάνια της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σιδηροδρομικούς κόμβους, καθώς ο χειμώνας βαθαίνει και ο πόλεμος πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό του.

Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, DTEK, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας από τους υποσταθμούς της και μια άλλη μη προσδιορισμένη ενεργειακή εγκατάσταση που ανήκει σε άλλη εταιρεία υπέστησαν ζημιές. Η DTEK ανέφερε ότι αποκατέστησε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 40.000 πελάτες, ωστόσο 90.000 εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση ενέκρινε μια σειρά μέτρων για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ολόκληρες περιοχές συχνά μένουν χωρίς ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προμηθευτές ενέργειας: Τι ζητούν για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής και τους «έξυπνους» μετρητές

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Τα νέα στοιχεία της έκθεσης για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τους κινδύνους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:45 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Ξεκινά στις 9 Μαρτίου η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Ξεκινά στις 9 Μαρτίου 2026 στην Τουρκία η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από...
17:36 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ερντογάν σε Πούτιν για Ουκρανία: Να εφαρμοστεί περιορισμένη εκεχειρία για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια

Συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα, Παρασκευή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρωτεύο...
17:31 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το καθιερωμένο εορταστικό γεύμα και η μπύρα με τους στρατιώτες του, της Ουαλικής Φρουράς

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκέφτηκε το 1ο Τάγμα της Ουαλικής Φρουράς, στο στρατόπεδό του, στο Wind...
16:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Μιλούσε επί μισό λεπτό σε 16 ηγέτες άλλων χωρών με… κλειστό μικρόφωνο

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν όταν, την ώρα που άρχιζε σημαντ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα