Ουκρανία: Εμπορικό πλοίο στην Οδησσό φλέγεται έπειτα από επίθεση ρωσικού drone

Ένα μη στρατιωτικό πλοίο έπιασε φωτιά έπειτα από ρωσική επίθεση σήμερα, Παρασκευή, στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος. Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή.

Η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με δηλώσεις του τοπικού κυβερνήτη και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή.

Overnight, around 8 Russian Geran-2 drones attacked energy infrastructure in Odesa City. The target was likely the “Centrolit” 220 kV electrical substation (46.61796, 30.82342). A large fire subsequently broke out, resulting in power outages for parts of northern Odesa. pic.twitter.com/e1aiErxJG4 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) December 11, 2025

Ο κυβερνήτης Oleh Kiper δήλωσε στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αρκετούς οικισμούς της περιοχής, όπου συγκεντρώνονται τα κύρια λιμάνια της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σιδηροδρομικούς κόμβους, καθώς ο χειμώνας βαθαίνει και ο πόλεμος πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό του.

Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, DTEK, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας από τους υποσταθμούς της και μια άλλη μη προσδιορισμένη ενεργειακή εγκατάσταση που ανήκει σε άλλη εταιρεία υπέστησαν ζημιές. Η DTEK ανέφερε ότι αποκατέστησε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 40.000 πελάτες, ωστόσο 90.000 εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση ενέκρινε μια σειρά μέτρων για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ολόκληρες περιοχές συχνά μένουν χωρίς ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις.