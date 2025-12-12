Τουρκία: Ξεκινά στις 9 Μαρτίου η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύνοψη από το

  • Στις 9 Μαρτίου 2026 ξεκινά στην Τουρκία η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του λόγω έρευνας για «διαφθορά» στον δήμο της Κωνσταντινούπολης, μαζί με 401 άλλους κατηγορούμενους.
  • Η δίκη θα διεξαχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Σωφρονιστικό Συγκρότημα Μαρμαρά, με συνολικά 402 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 105 βρίσκονται υπό κράτηση.
  • Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για 142 αδικήματα, με την εισαγγελία να ζητά ποινή φυλάκισης από 828 έτη και 2 μήνες έως 2.352 έτη.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιμάμογλου
Πηγή: EPA/TOLGA BOZOGLU

Ξεκινά στις 9 Μαρτίου 2026 στην Τουρκία η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» κατά του δήμου της Κωνσταντινούπολης, και άλλων 401 κατηγορουμένων, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν, APA, επικαλούμενo τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση του 40ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, η δίκη θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται στο Σωφρονιστικό Συγκρότημα Μαρμαρά. Από τους συνολικά 402 κατηγορούμενους οι 105 βρίσκονται υπό κράτηση.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για 142 αδικήματα με την εισαγγελία να ζητά την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης, η οποία κυμαίνεται από 828 έτη και 2 μήνες έως 2.352 έτη.

Το έγγραφο περιέχει κατηγορίες εναντίον του Ιμάμογλου για πολλά αδικήματα, μεταξύ των οποίων «ίδρυση και ηγεσία οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», «δωροδοκία», «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και «απάτη με πρόκληση ζημίας σε κρατικούς θεσμούς».

Οι κατηγορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιλαμβάνουν επίσης πράξεις όπως παράνομη συλλογή και διάδοση προσωπικών δεδομένων, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, υποκλοπή επικοινωνιών, ζημιά σε κρατική περιουσία, παρέμβαση σε διαγωνισμούς και παραβίαση της περιβαλλοντικής και φορολογικής νομοθεσίας.

