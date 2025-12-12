GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η καλεσμένη έκπληξη, απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 10/12) η Άννα Μιχαηλίδου, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Ανέστης Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η μέρα στο Σπίτι του GNTM 2025 ξεκινά με ένταση. Ο Μιχάλης Κούτρης εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του προς την Ειρήνη Βασιλειάδου, δηλώνοντας πως «οι μάσκες έπεσαν», με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο.

Ωστόσο, οι όποιες προσωπικές διαφωνίες μπαίνουν, προσωρινά, στην άκρη, καθώς τα μοντέλα μεταφέρονται σε ένα εντυπωσιακό πλατό, γεμάτο χρώμα, μοτίβα και ανατολίτικη λάμψη!

Εκεί, τα περιμένει μια καλεσμένη-έκπληξη: η Δέσποινα Μοιραράκη, η «βασίλισσα των χαλιών» και του Cash or Trash! Και φυσικά, το concept της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από μια fashion φωτογράφιση με χαλιά!

Φορώντας κοσμήματα Minas, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χαλιά σαν haute couture δημιουργίες.

Η πρόκληση περιλαμβάνει δύο λήψεις: μία με το χαλί, δημιουργώντας μια πολυτελή στιλιστική εικόνα και μία χωρίς αυτό, όπου τα κοσμήματα πρέπει να λάμψουν και να αναδειχθούν. Το ζητούμενο; Να δείχνουν… ακριβοί!

Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής του τελευταίου πλατό, καλείται να παίξει στρατηγικά. Επιλέγει να δυσκολέψει την ΞένιαΤσίρκοβα και την Ειρήνη, δίνοντάς τους τα πιο βαριά και ογκώδη χαλιά και αφαιρώντας τους πολύτιμο χρόνο στη φωτογράφιση.

Η δοκιμασία αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πολλοί δυσκολεύονται να «ντύσουν» το σώμα τους με το χαλί και να αποδώσουν τη φινέτσα και το prestige, που απαιτεί το concept.

Και όπως πάντα στο GNTM 2025, οι ανατροπές δεν λείπουν. Στο νέο πλατό αποχώρησης, τα οκτώ μοντέλα γίνονται επτά, με τους εναπομείναντες να εξασφαλίζουν τη θέση τους στον προημιτελικό, ενώ κάποιος ή κάποια αποχαιρετά απόψε το όνειρο του τελικού.