Ερντογάν σε Πούτιν για Ουκρανία: Να εφαρμοστεί περιορισμένη εκεχειρία για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια

  • Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν σήμερα στην Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».
  • Κατά τη συνάντηση, ο Ερντογάν πρότεινε την εφαρμογή μιας περιορισμένης εκεχειρίας στην Ουκρανία, εστιάζοντας στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την προσφορά της χώρας του να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των εμπόλεμων μερών για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.
Συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα, Παρασκευή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιτστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ερντογάν χαρακτήρισε πολύτιμες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προτείνοντας να εφαρμοστεί κατ’ αρχάς μια περιορισμένη εκεχειρία για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και επανέλαβε ότι η χώρα του προσφέρεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των εμπόλεμων μερών σε οποιαδήποτε σύνθεση κι αν γίνουν αυτές.

Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκε και το θέμα της δέσμευσης των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ.

Στη συνάντηση, αξιολογήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, οι εξελίξεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και και τη Συρία, καθώς και η κατάσταση στον νότιο Καύκασο.

Το «Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας» πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επέτειο της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς του Τουρκμενιστάν και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.

