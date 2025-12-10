Χολαργός: «Χθες έμαθα ότι ο γιος μου συμμετείχε στην επίθεση» λέει ο πατέρας του 15χρονου δράστη – Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του ανήλικου

Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του 15χρονου δράστη, που κατηγορείται μαζί με έναν 19χρονο, για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου μαθητή στον Χολαργό, το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, είδε το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι μέχρι χθες δεν γνώριζε για την επίθεση.

Ο πατέρας του 15χρονου δράστη, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη σε ξενοδοχείο όπου διέμενε, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις” και ανέφερε ότι ο γιος του είχε δεχθεί επίθεση πριν από δύο χρόνια, για ασήμαντη αφορμή. Τότε είχε δεχθεί χτυπήματα στο λαιμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα. Σύμφωνα τα όσα είπε ο πατέρας του 15χρονου, από τότε το παιδί του «άλλαξε» και έγινε πιο αντιδραστικό.

Ακόμη, ο πατέρας του ανήλικου δράστη δήλωσε πως έμαθε μόλις εχθές για την αιματηρή επίθεση και την εμπλοκή του γιου του καθώς βρισκόταν εκτός Αθηνών λόγω της εργασίας του.

Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του 15χρονου

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται ο 15χρονος δράστης να μπαίνει, κρατώντας σακούλες, σε ξενοδοχείο της Δυτικής Αττικής, όπου διέμενε τις τελευταίες μέρες, με τους άνδρες της Ασφάλειας, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, να προχωρούν αμέσως στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή του.