Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: «Τέλος το παίρνω αύξηση αλλά δεν την βλέπω»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης, TikTok, προσωπική διαφορά

«Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και την κατάργησή της το 2027.

«Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 1.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως» αναφέρει αρχικά ο Πρωθυπουργός.

«Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί. Τέλος το ”παίρνω αύξηση αλλά δεν την βλέπω”. Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά!» καταλήγει.

 

@kyriakosmitsotakis_Τέλος η προσωπική διαφορά! Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως.♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

