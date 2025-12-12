ΕΕ: Θα καταργήσει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης – Η αποκάλυψη από τον Βέμπερ του ΕΛΚ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργήσει την απαγόρευση στα νέα αυτοκίνητα να έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, δήλωσε την Παρασκευή ένας ανώτερος ευρωβουλευτής, κίνηση που θα αποτελούσε μια σημαντική νίκη για τη Γερμανία, η οποία ασκούσε πιέσεις για την προστασία των αυτοκινητοβιομηχανιών της.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του ΕΛΚ, ανέφερε, σε προηγούμενη δήλωσή του ότι θα υπάρξει εναλλακτική πρόταση για μείωση κατά 90% των εκπομπών CO2, αναφορικά με τους στόχους του στόλου των αυτοκινήτων από το 2035 και μετά.

Η προγραμματισμένη απαγόρευση ήταν ένα βασικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για απαλλαγή της Ευρώπης από τον άνθρακα και την ενίσχυση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες αντιμετώπισαν έντονη πίεση, κυρίως από τη Γερμανία και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα.

«Την επόμενη Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια σαφή πρόταση για την κατάργηση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης», δήλωσε ο Weber σε συνέντευξη Τύπου στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας.

Η πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο Βέμπερ, Γερμανός ευρωβουλευτής που ηγείται της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η επίτευξη των κλιματικών στόχων πρέπει να αφεθεί στην κρίση των αγορών και των καταναλωτών. Αυτό συνάδει με τα επιχειρήματα μεγάλων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως η Volkswagen και η Stellantis, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με το προγραμματισμένο σχέδιο στις 16 Δεκεμβρίου, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει καμία πρόταση πριν από την ώρα της ανακοίνωσης.

Ο Βέμπερ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι, σύμφωνα με τα νέα σχέδια, θα είναι υποχρεωτική η μείωση κατά 90% των εκπομπών CO2 για τους στόχους των αυτοκινητοβιομηχανιών όσον αφορά τις νέες ταξινομήσεις από το 2035 και μετά. «Δεν θα υπάρχει επίσης στόχος 100% από το 2040 και μετά», είχε δηλώσει o Βέμπερ στην εφημερίδα Bild.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ήταν επίσης στην συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, δήλωσε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν ο κύριος δρόμος προς την ουδετερότητα άνθρακα, αλλά υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες, όπως τα συνθετικά καύσιμα.

«Και αυτό ακριβώς εννοούμε με τον όρο τεχνολογικό άνοιγμα. Αυτό δίνει τώρα στην βιομηχανία πραγματική ασφάλεια σχεδιασμού», δήλωσε ο Μερτς.

Οι γερμανικές πιέσεις

Η Γερμανία ασκεί έντονες πιέσεις για να ανατραπεί η προγραμματισμένη απαγόρευση, φοβούμενη ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της θα υποστούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς οι ασιατικοί ανταγωνιστές της εισέρχονται με δύναμη στην Ευρώπη, ενώ οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές έχουν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα, στην αγορά αυτοκινήτων.

Τον περασμένο μήνα, ο Μερτς, σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, υποστήριξε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κλάδου.

«Μεγάλο μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, και αναφέρομαι ειδικότερα στον κλάδο των προμηθευτών, βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διορθώσουμε το συντομότερο δυνατόν τις συνθήκες-πλαίσιο στην Ευρώπη, ώστε ο κλάδος αυτός να έχει μέλλον στην Ευρώπη», έγραψε ο Μέρτς.