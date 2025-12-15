Θεσσαλονίκη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας και τα αιτήματά τους έδωσε σε βουλευτές επιτροπή από το μπλόκο Δερβενίου

Ψήφισμα διαμαρτυρίας και τη λίστα με τα αιτήματά τους επέδωσαν σήμερα (15/12) στα γραφεία βουλευτών της Θεσσαλονίκης αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο Δερβενίου, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τα μπλόκα μέχρι αυτά να ικανοποιηθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, πενταμελής επιτροπή των παραγωγών του Δήμου Λαγκαδά και των όμορων δήμων, επισκέφθηκε τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου και Φάνη Παπά, καθώς και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών.

Στο ψήφισμα ζητείται, μεταξύ άλλων να μην μειωθούν τα κεφάλαια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2029 και να μην ενσωματωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή με ελεγκτικό και διασταυρωτικό χαρακτήρα για την πληρωμή και τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, με επιτόπιους ελέγχους εντός ορθών χρονικών πλαισίων. Οι παραγωγοί επισημαίνουν μάλιστα ότι η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από ελέγχους τύπου «αλγορίθμου» της ΑΑΔΕ.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνεται η έλλειψη ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου για την επερχόμενη συμφωνία MERCOSUR, η οποία, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, θα οδηγήσει στην εισαγωγή φθηνότερων αδασμολόγητων αγροτικών προϊόντων αμφίβολης ποιότητας, με αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή του πρωτογενούς τομέα.