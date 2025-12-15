FBI: Ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Καλιφόρνια – Πέντε συλλήψεις

Enikos Newsroom

διεθνή

FBI: Ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Καλιφόρνια – Πέντε συλλήψεις
Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι

Οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι απέτρεψαν μια προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση που θα γινόταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και είχε στόχους τοποθεσίες στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Pam Bondi ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ύποπτοι ήταν μέλη μιας ομάδας γνωστής ως Turtle Island Liberation Front (Μέτωπο Απελευθέρωσης του Νησιού των Χελωνών) και είχαν προγραμματίσει πολλαπλές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις με στόχο «πράκτορες και οχήματα της ICE» της Αστυνομίας Μετανάστευσης.

Η Ομάδα φέρεται να εμφορείται από «φιλοπαλαιστινιακή, αντι-αστυνομική και αντι-κυβερνητική ιδεολογία».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι πράκτορες του FBI συνέλαβαν τέσσερα άτομα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Καλιφόρνια και ένα πέμπτο άτομο συνελήφθη στη Λουιζιάνα.

«Κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους  εκρηκτικούς μηχανισμούς, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με στόχο πέντε διαφορετικές τοποθεσίες στο Λος Άντζελες», ανέφερε ο Πατέλ σε ανάρτησή του στο X.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν αμέσως τα ονόματα των υπόπτων ή λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

