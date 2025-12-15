Γερμανία: Συμφώνησε σε συνεργασία με την Ουκρανία για οπλικά συστήματα – Θα ισχύσει ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των συνομιλιών για ειρήνευση

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Συμφώνησε σε συνεργασία με την Ουκρανία για οπλικά συστήματα – Θα ισχύσει ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των συνομιλιών για ειρήνευση

Σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων συμφώνησαν η Γερμανία και η Ουκρανία, ανεξαρτήτως μάλιστα του αποτελέσματος των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, οι δύο χώρες κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

– Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

– Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία – μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

– Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

– Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

– Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

– Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας – εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

– Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

– Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

– Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

– Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από μαχαίρωμα μέσα σε γυμνάσιο της Αθήνας

Υγειονομικοί: Ανανεώνονται οι συμβάσεις εργαζομένων άνω των 55 ετών στο ΕΣΥ – Τα 2 νέα προγράμματα στη ΔΥΠΑ

Κεραμέως στη Βουλή: Στόχος για το 2026 η αύξηση μισθών και η μείωση ανεργίας κάτω από το 8%

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 του NATO δίνουν στον Ζελένσκι οι Αμερικανοί – Αισιοδοξία στο Κίεβο

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της...
18:29 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

FBI: Ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Καλιφόρνια – Πέντε συλλήψεις

Οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι απέτρεψαν μια προγραμματισμένη τρομ...
17:56 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Δεύτερος ήρωας κλωτσάει το όπλο του δράστη πριν τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί και τον χτυπήσουν πολίτες κατά λάθος

Αυτή είναι η στιγμή που ένας δεύτερος ήρωας, στο Σίδνεϊ, αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη τ...
17:50 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος τους ως ύποπτος για την δολοφονία τους

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές της κομητείας του Λος Άντζελ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα