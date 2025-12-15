Μητσοτάκης: Αύριο το απόγευμα η ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 το απόγευμα της Τρίτης, όπως ενημερώνει επισήμως το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

