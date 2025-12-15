Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 το απόγευμα της Τρίτης, όπως ενημερώνει επισήμως το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Μητσοτάκης: Αύριο το απόγευμα η ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
3 ώρες πριν
Κυψέλη: Για πρώτη ημέρα βρισκόταν στο σχολείο η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στην 14χρονη – Τι αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών για το επεισόδιο
2 ώρες πριν
Κρήτη: Εντοπίστηκε στίγμα του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί μέσω νέας τεχνολογίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
5 ώρες πριν
Κύκλωμα στη Χαλκιδική: Ακόμη 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες στη δικογραφία – Διαπιστώθηκαν 95 περιπτώσεις δωροληψίας – δωροδοκίας
4 ώρες πριν
Τσιάρας: Καλούμε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο – Υπάρχουν περιθώρια, η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα
4 ώρες πριν
Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη «βουνό» έως τις 21 Δεκεμβρίου – «Η ανατροπή που περιμένετε πλησιάζει»
8 ώρες πριν
Μακροζωία: 55χρονος που ισχυρίζεται ότι βιολογικά είναι 20 ετών μοιράζεται μια απλή συμβουλή για υγιή εγκέφαλο
9 λεπτά πριν
Θεοδωρικάκος: «Aσφαλής, παραγωγική και ισχυρή χώρα, το όραμα μας για την Ελλάδα του 2030»
14 λεπτά πριν
Συγκινεί η Άννα Φόνσου για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Δεν αντέχω να σ’ αποχαιρετήσω, δεν αντέχω να μην σε ξαναδώ»
18 λεπτά πριν