Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»

Enikos Newsroom

Υγεία

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης  πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και την Διοίκηση και στελέχη του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας υποδέχτηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας.

Όλοι μαζί επισκέφθηκαν τμήματα του Νοσοκομείου και μίλησαν με γονείς, ιατρικό προσωπικό και παιδιά, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτινές αυτές ημέρες, ενώ ο Υπουργός Υγείας μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε για τη στήριξη στα παιδιά και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς υγεία, αγάπη και σύντομα να βρίσκονται σπίτια τους.

Ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του συνεχάρη την κυρία Βαρδινογιάννη για το σπουδαίο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ και τη μακροχρόνια προσφορά στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

ΟΠΕΚΑ: Ποιο επίδομα αυξάνεται από τον επόμενο μήνα και γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Έως το τέλος του έτους η οικονομική στήριξη 187 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους – Όλα όσα είπε ο Πρωτοψάλτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Διατροφή: Γιατρός προειδοποιεί για 2 απλά λάθη που αυξάνουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Τα τελευταία χρόνια οι χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και τα αυτοάνοσα, αυξάν...
22:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: 5 λόγοι για τους οποίους ξυπνάτε κουρασμένοι το πρωί κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Ο χειμώνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για το σώμα και το μυαλό μας. Οι μικρότερες μ...
06:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σπλαχνικό λίπος: Γιατρός του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 7 τροφές που βοηθούν στη μείωσή του με φυσικό τρόπο

Η καταπολέμηση του σπλαχνικού λίπους αποτελεί πρόκληση για πολλούς, καθώς συσσωρεύεται βαθιά γ...
22:00 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: 9 πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν κοιμηθείτε για να ξυπνάτε πιο χαρούμενοι το πρωί, σύμφωνα με ειδικούς

Παρότι είναι γνωστό πόσο σημαντικός είναι ο επαρκής ύπνος, συχνά το βράδυ καταλήγουμε να χρησι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα