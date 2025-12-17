Ντόναλντ Τραμπ: Ξένη τρομοκρατική οργάνωση η Βενεζουέλα – Πλήρης αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων από και προς το Καράκας

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή πλήρους και καθολικού αποκλεισμού σε όλα τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε ευθέως το καθεστώς της Βενεζουέλας για κλοπή αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και για τρομοκρατία, επισημαίνοντας πως για όλους αυτούς τους λόγους έχει χαρακτηριστεί ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».
  • Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν υπό κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέλιξη που δείχνει ότι η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας συνεχίζει να κλιμακώνεται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Την επιβολή πλήρους και καθολικού αποκλεισμού σε όλα τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ κατηγόρησε ευθέως το καθεστώς της Βενεζουέλας για κλοπή αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και για τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων, επισημαίνοντας πως για όλους αυτούς τους λόγους έχει χαρακτηριστεί ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Ως εκ τούτου, σήμερα διατάσσω έναν πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα».

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν υπό κυρώσεις στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέλιξη που δείχνει ότι η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Πηγή: Reuters

