Υγεία του εντέρου: Προσθέστε 1 superfood στα scrambled eggs για καλύτερη πέψη και ευεξία

Η μέρα ξεκινά καλύτερα όταν το πρωινό μας είναι θρεπτικό και ταυτόχρονα απολαυστικό. Προσθέτοντας ένα superfood στο πρώτο γεύμα της ημέρας, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την υγεία του εντέρου μας και να αποκτήσουμε περισσότερη ευεξία. Μάθετε ποιο υλικό μπορεί να αναβαθμίσει τα scrambled eggs ώστε να δημιουργήσετε ένα νόστιμο και δυναμωτικό πρωινό γεύμα.

Τα οφέλη των superfood για την υγεία

Τα λεγόμενα superfoods είναι διατροφικοί «θησαυροί», γεμάτοι:

βιταμίνες

μέταλλα

αντιοξειδωτικά

φυτικές ίνες

Τα συστατικά αυτά συμβάλλουν στην:

ενίσχυση του ανοσοποιητικού

προστασία από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο

καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος

βελτίωση της συγκέντρωσης και της εγκεφαλικής λειτουργίας

Παράλληλα, θεωρείται ότι μειώνουν τη φλεγμονή στον οργανισμό, προσφέροντας υψηλή διατροφική αξία χωρίς πολλές θερμίδες, κάτι που προάγει τη ζωντάνια και τη συνολική υγεία.

Αβοκάντο: Το superfood του πρωινού

Τα superfoods μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε γεύματα που ήδη αγαπάμε και ειδικά στο πρωινό. Ένα από αυτά είναι το αβοκάντο, το οποίο ταιριάζει ιδανικά με τα scrambled eggs.

Το διακεκριμένο ερευνητικό πανεπιστήμιο και νοσοκομείο Johns Hopkins το επιβεβαιώνει: «Το αβοκάντο είναι superfood πλούσιο σε φυτικές ίνες και βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως το κάλιο, το οποίο βοηθά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον, είναι χαμηλό σε φρουκτόζη, γεγονός που το καθιστά λιγότερο πιθανό να προκαλέσει φούσκωμα».

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, επειδή το αβοκάντο είναι πλούσιο σε λιπαρά, πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο.

Συνταγή για δυναμωτικό πρωινό: Scrambled eggs με αβοκάντο

Υλικά

αυγά

ψωμί προζυμένιο (sourdough)

labneh (στραγγιστό γιαούρτι Μέσης Ανατολής)

αβοκάντο

αλάτι

άνηθος & βασιλικός

προαιρετικά: νιφάδες τσίλι ή μέλι

Οδηγίες

Χτυπήστε τα αυγά σε ένα μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Φρυγανίστε μια φέτα sourdough και απλώστε από πάνω labneh. Προσθέστε φέτες αβοκάντο και καρύκευσε με αλάτι, άνηθο και βασιλικό. Πιέστε ελαφρά το μείγμα πάνω στο ψωμί. Ζεστάνετε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και ρίξε τα αυγά, ανακατεύοντας συνεχώς με σπάτουλα μέχρι να ψηθούν καλά. Τοπoθετήστε τα scrambled eggs πάνω στο avocado toast. Για έξτρα γεύση, προσθέστε άνηθο, νιφάδες τσίλι ή λίγο μέλι για μια γλυκιά νότα.

Τα σχόλια στα social media

Η συνταγή δημοσιεύτηκε στο TikTok στον λογαριασμό toasted.table, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media. «Μόλις πάρω αβοκάντο, το φτιάχνω. Φαίνεται απίστευτο!», σχολίασε ένας χρήστης. «Τόσο νόστιμο!», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.