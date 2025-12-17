Υγεία του εντέρου: Προσθέστε 1 superfood στα scrambled eggs για καλύτερη πέψη και ευεξία

Σύνοψη από το

  • Προσθέτοντας ένα superfood στο πρωινό σας, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την υγεία του εντέρου και να αποκτήσετε περισσότερη ευεξία.
  • Το αβοκάντο αναδεικνύεται ως το ιδανικό superfood για τα scrambled eggs, καθώς είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και κάλιο που βοηθούν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
  • Η συνταγή για scrambled eggs με αβοκάντο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, προσφέροντας ένα νόστιμο και δυναμωτικό πρωινό γεύμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Υγεία του εντέρου: Προσθέστε 1 superfood στα scrambled eggs για καλύτερη πέψη και ευεξία
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η μέρα ξεκινά καλύτερα όταν το πρωινό μας είναι θρεπτικό και ταυτόχρονα απολαυστικό. Προσθέτοντας ένα superfood στο πρώτο γεύμα της ημέρας, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την υγεία του εντέρου μας και να αποκτήσουμε περισσότερη ευεξία. Μάθετε ποιο υλικό μπορεί να αναβαθμίσει τα scrambled eggs ώστε να δημιουργήσετε ένα νόστιμο και δυναμωτικό πρωινό γεύμα.

Κοτόπουλο vs αυγά: Ποιο είναι καλύτερο για απώλεια βάρους και μυϊκή ανάπτυξη – Η διατροφική αξία και τα οφέλη τους για την υγεία

Τα οφέλη των superfood για την υγεία

Τα λεγόμενα superfoods είναι διατροφικοί «θησαυροί», γεμάτοι:

  • βιταμίνες
  • μέταλλα
  • αντιοξειδωτικά
  • φυτικές ίνες

Τα συστατικά αυτά συμβάλλουν στην:

Το Νο1 λαχανικό για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο – «Είναι superfood»
  • ενίσχυση του ανοσοποιητικού
  • προστασία από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο
  • καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος
  • βελτίωση της συγκέντρωσης και της εγκεφαλικής λειτουργίας

Παράλληλα, θεωρείται ότι μειώνουν τη φλεγμονή στον οργανισμό, προσφέροντας υψηλή διατροφική αξία χωρίς πολλές θερμίδες, κάτι που προάγει τη ζωντάνια και τη συνολική υγεία.

Αβοκάντο: Το superfood του πρωινού

Τα superfoods μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε γεύματα που ήδη αγαπάμε και ειδικά στο πρωινό. Ένα από αυτά είναι το αβοκάντο, το οποίο ταιριάζει ιδανικά με τα scrambled eggs.

Το διακεκριμένο ερευνητικό πανεπιστήμιο και νοσοκομείο Johns Hopkins το επιβεβαιώνει: «Το αβοκάντο είναι superfood πλούσιο σε φυτικές ίνες και βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως το κάλιο, το οποίο βοηθά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον, είναι χαμηλό σε φρουκτόζη, γεγονός που το καθιστά λιγότερο πιθανό να προκαλέσει φούσκωμα».

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, επειδή το αβοκάντο είναι πλούσιο σε λιπαρά, πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο.

Συνταγή για δυναμωτικό πρωινό: Scrambled eggs με αβοκάντο

Υλικά

  • αυγά
  • ψωμί προζυμένιο (sourdough)
  • labneh (στραγγιστό γιαούρτι Μέσης Ανατολής)
  • αβοκάντο
  • αλάτι
  • άνηθος & βασιλικός
  • προαιρετικά: νιφάδες τσίλι ή μέλι

Οδηγίες

  1. Χτυπήστε τα αυγά σε ένα μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  2. Φρυγανίστε μια φέτα sourdough και απλώστε από πάνω labneh.
  3. Προσθέστε φέτες αβοκάντο και καρύκευσε με αλάτι, άνηθο και βασιλικό. Πιέστε ελαφρά το μείγμα πάνω στο ψωμί.
  4. Ζεστάνετε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και ρίξε τα αυγά, ανακατεύοντας συνεχώς με σπάτουλα μέχρι να ψηθούν καλά.
  5. Τοπoθετήστε τα scrambled eggs πάνω στο avocado toast.
  6. Για έξτρα γεύση, προσθέστε άνηθο, νιφάδες τσίλι ή λίγο μέλι για μια γλυκιά νότα.

Τα σχόλια στα social media

Η συνταγή δημοσιεύτηκε στο TikTok στον λογαριασμό toasted.table, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media. «Μόλις πάρω αβοκάντο, το φτιάχνω. Φαίνεται απίστευτο!», σχολίασε ένας χρήστης. «Τόσο νόστιμο!», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.

@toasted.table fluffy scramble 🫶 #eggs #scrambledeggs #avocadotoast ♬ original sound – Toasted Table

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δείτε αν έχετε άριστη στερεοσκοπική όραση – Εντοπίστε τον κρυμμένο αριθμό στην εικόνα σε 15 δεύτερα

Το δημητριακό της Ισπανικής κατάκτησης που μπορεί να ενισχύσει την καρδιά και να αποκαταστήσει τους μύες

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:00 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο λάθος για το βιολογικό ρολόι σας, σύμφωνα με ειδικό

Οι ειδικοί στον ύπνο επισημαίνουν ότι το “κλειδί” για την καταπολέμηση της εξάντλη...
06:00 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Υψηλή χοληστερίνη: Γιατρός αποκαλύπτει δύο τρόπους για να την μειώσετε χωρίς φαρμακευτική αγωγή

Ένας γιατρός μοιράστηκε εξειδικευμένες συμβουλές για τη διαχείριση της χοληστερίνης μέσω αλλαγ...
22:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Η αρχαία μορφή άσκησης που αποδεικνύεται αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της αϋπνίας, σύμφωνα με μελέτη

Η αϋπνία αποτελεί μια από τις πιο συχνές διαταραχές ύπνου, επηρεάζοντας την καθημερινότητα, τη...
19:52 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδων...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα