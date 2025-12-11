Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξυλούρης: «Άλλο είναι το παρατσούκλι μου και όχι “Φραπές” – “Τζιτζή” με φωνάζουν»

Εμφανής ήταν η ενόχληση του Γιώργου Ξυλούρη κάθε φορά που οι βουλευτές τον αποκαλούσαν με το παρατσούκλι “Φραπές”, κατά την διάρκεια της εξέτασής του στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίδραση του μάρτυρα όταν του έκανε ερωτήσεις ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος. Ο κ. Ξυλούρης είπε με απότομο ύφος: «Φραπέ αλλού, όχι σε μένα, Ξυλούρης λέγομαι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Ξυλούρης αποκάλυψε ποιο είναι το πραγματικό παρατσούκλι του.

Η κα Λιακούλη ρώτησε τον μάρτυρα αν το παρατσούκλι «Φραπές» βγήκε επειδή όπως λένε στην Κρήτη περίμενε τους Υπουργούς κρατώντας ένα ποτήρι φραπέ, με τον κ. Ξυλούρη να απαντά με έντονο ύφος: «Τι είναι αυτά; Είναι σοβαρά; Ο Βελόπουλος το έβγαλε και κόλλησε. Έχω παρατσούκλι αλλά δεν είναι “Φραπές”. Άλλο είναι. “Τζιτζή” με φωνάζουν».