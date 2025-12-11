Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξυλούρης: «Άλλο είναι το παρατσούκλι μου και όχι “Φραπές” – “Τζιτζή” με φωνάζουν»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ, Εξεταστική, Γιώργος Ξυλούρης, Φραπες

Εμφανής ήταν η ενόχληση του Γιώργου Ξυλούρη κάθε φορά που οι βουλευτές τον αποκαλούσαν με το παρατσούκλι “Φραπές”, κατά την διάρκεια της εξέτασής του στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίδραση του μάρτυρα όταν του έκανε ερωτήσεις ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος. Ο κ. Ξυλούρης είπε με απότομο ύφος: «Φραπέ αλλού, όχι σε μένα, Ξυλούρης λέγομαι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Ξυλούρης αποκάλυψε ποιο είναι το πραγματικό παρατσούκλι του.

Η κα Λιακούλη ρώτησε τον μάρτυρα αν το παρατσούκλι «Φραπές» βγήκε επειδή όπως λένε στην Κρήτη περίμενε τους Υπουργούς κρατώντας ένα ποτήρι φραπέ, με τον κ. Ξυλούρη να απαντά με έντονο ύφος: «Τι είναι αυτά; Είναι σοβαρά; Ο Βελόπουλος το έβγαλε και κόλλησε. Έχω παρατσούκλι αλλά δεν είναι “Φραπές”. Άλλο είναι. “Τζιτζή” με φωνάζουν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν – Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:18 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει απειλές εις βάρος της από τον Γιώργο Ξυλούρη – «Έλεγε θα την σκοτώσω»

17:12 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Κυρανάκη – Πελετίδη για το τρένο: «Ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε λύση» – «Τι την περάσατε την Πάτρα;»

Οι διάλογοι στη συνεδρίαση των φορέων για την έλευση του τρένου στην Πάτρα, υπό τον αναπληρωτή...
17:10 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Ξυλούρη για την Porsche του γιου του – «Πόσο την αγόρασε και πού βρήκε τα λεφτά;» – «Λογίστρια είστε;»

Άναψαν τα αίματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν πήρε το...
16:58 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος από το μπλόκο του Μπράλου: Είναι εθνικής σημασίας ο αγώνας των αγροτών

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος από το μπλόκο του Μπράλου, κατηγορώντας...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα