Λούκας Γιώρκας: «Έχω δεχθεί παρατραβηγμένες συμπεριφορές – Άφησα τον άνθρωπο να εκτονωθεί και συνέχισα»

Σύνοψη από το

  • Ο Λούκας Γιώρκας, κληθείς να τοποθετηθεί για τις καταγγελίες σε βάρος γνωστού τραγουδιστή, ξεκαθάρισε πως αποφεύγει τη φημολογία. Επιλέγει να περιμένει τις επίσημες εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της Δικαιοσύνης.
  • Ο τραγουδιστής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το έχω ακούσει κι εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν γίνουν οι καταγγελίες και αποφανθεί η Δικαιοσύνη ότι έχει συμβεί κάτι…».
  • Παράλληλα, ο Λούκας Γιώρκας αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί «λίγο παρατραβηγμένες συμπεριφορές», αν και όχι «ανήθικες προτάσεις». Όπως σημείωσε, «άφησα τον άνθρωπο αυτό να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Λούκας Γιώρκας
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προαναγγελθείσα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή, ο Λούκας Γιώρκας κλήθηκε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Το έχω ακούσει κι εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν γίνουν οι καταγγελίες και αποφανθεί η Δικαιοσύνη ότι έχει συμβεί κάτι…» απάντησε.

«Ανήθικες προτάσεις δεν θα έλεγα πως έχω δεχθεί αλλά έχω δεχθεί λίγο παρατραβηγμένες συμπεριφορές. Έχω πιεστεί. Προκειμένου να μη δώσω περισσότερη έκταση, άφησα τον άνθρωπο αυτό να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου» σημείωσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

ΕΕ: Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει στις ασφαλείς συναλλαγές-πληρωμές στην ΕΕ

Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει σήμερα η υποβολή ενστάσεων-Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό»

«Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον ...
03:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπ...
01:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του για τα «Φαντάσματα» – «Του λέω “δεν ντρέπεσαι να το λες στον πατέρα σου αυτό;”»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» βρέθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης...
23:14 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δούκισσα Νομικού: Ταξίδι στην Νέα Υόρκη για το μοντέλο – Οι φωτογραφίες στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού και μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωση...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα