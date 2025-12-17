Λούκας Γιώρκας: «Έχω δεχθεί παρατραβηγμένες συμπεριφορές – Άφησα τον άνθρωπο να εκτονωθεί και συνέχισα»

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προαναγγελθείσα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή, ο Λούκας Γιώρκας κλήθηκε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Το έχω ακούσει κι εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν γίνουν οι καταγγελίες και αποφανθεί η Δικαιοσύνη ότι έχει συμβεί κάτι…» απάντησε.

«Ανήθικες προτάσεις δεν θα έλεγα πως έχω δεχθεί αλλά έχω δεχθεί λίγο παρατραβηγμένες συμπεριφορές. Έχω πιεστεί. Προκειμένου να μη δώσω περισσότερη έκταση, άφησα τον άνθρωπο αυτό να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου» σημείωσε.