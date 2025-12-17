Τα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους – «Μπαίνετε επιτέλους στην ουσία των πραγμάτων»

  • Τέσσερα ζώδια νιώθουν επιτέλους ξανά ο εαυτός τους μετά τις 17 Δεκεμβρίου, όταν ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Η διέλευση αυτή φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για δομή, βελτίωση και ειλικρίνεια.
  • Στις 17 Δεκεμβρίου, αυτά τα ζώδια μαθαίνουν τι σημαίνει να είναι πρακτικά, καθώς δουλεύουν πάνω στον καθαρό αυτοσεβασμό. Το δώρο της ημέρας είναι η αυτοαγάπη, που τα βοηθά να νιώσουν πολύ περισσότερο σαν τον αληθινό τους εαυτό ξανά.
  • Οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι θα βιώσουν αποκαλύψεις που τους βάζουν στον δρόμο της πειθαρχίας. Θα ανακτήσουν τη συγκέντρωσή τους και θα θέσουν τις προτεραιότητές τους με αποφασιστικότητα.
Τέσσερα ζώδια νιώθουν επιτέλους ξανά ο εαυτός τους μετά τις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Κάθε φορά που έχουμε μια έντονη διέλευση του Κρόνου, γνωρίζουμε ότι αυτό στο οποίο θα επικεντρωθούμε σχετίζεται με τη δομή, τη βελτίωση και την ειλικρίνεια. Καθώς ο Κρόνος δημιουργεί ένταση με τον Ήλιο την Τετάρτη, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ημέρα που μας οδηγεί κατευθείαν στην ουσία των πραγμάτων.

Το σύμπαν θα «δοκιμάσει» 4 ζώδια το 2026 – «Δεν μπορείτε πλέον να κλείνετε τα μάτια σε όσα χρειάζονται αλλαγή»

Στις 17 Δεκεμβρίου, αυτά τα ζώδια μαθαίνουν τι σημαίνει να είναι πρακτικά, καθώς δουλεύουν πάνω στον καθαρό αυτοσεβασμό. Απλώς δεν υπάρχει χρόνος για να υποτιμούμε τον εαυτό μας. Το δώρο της ημέρας είναι η αγάπη για τον εαυτό τους, και αυτή κάνει αυτά τα ζώδια να νιώθουν ξανά πολύ περισσότερο ο αληθινός εαυτό τους. Οι αποκαλύψεις που έρχονται την Τετάρτη μάς βάζουν στον δρόμο της πειθαρχίας. Μιλάμε σοβαρά και φέρνουμε τα πράγματα εις πέρας.

Τα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους, μετά τις 17 Δεκεμβρίου

  • Καρκίνος,
  • Ζυγός,
  • Σκορπιός,
  • Υδροχόος

Καρκίνος

Καρκίνοι, το τετράγωνο Ήλιου–Κρόνου φέρνει στο προσκήνιο τις ευθύνες που χρειάζεται να φροντίσετε, καθώς και το γεγονός ότι μέχρι τώρα τα έχετε καταφέρει πολύ καλά. Κάνετε ό,τι χρειάζεται να γίνει και, παρότι κάποιες στιγμές αυτό μπορεί να σας φαίνεται συντριπτικό, συνεχίζετε να αντέχετε και να προχωράτε.

Τέλος η μοναξιά για 3 ζώδια μετά τις 16 Δεκεμβρίου – «Ξαναβρίσκετε τον εαυτό σας»

Αυτή η διέλευση του Κρόνου σας βοηθά να δείτε πού η ενέργειά σας έχει διασκορπιστεί υπερβολικά. Στις 17 Δεκεμβρίου, ένα ξεκάθαρο σημάδι σάς φτάνει μέσα από μια στιγμή εσωτερικής σκέψης ή μια άμεση και ειλικρινή αλληλεπίδραση.

Κατανοείτε ακριβώς τι χρειάζεται προσαρμογή ώστε να νιώσετε ξανά ο εαυτός σας. Αυτό που συνειδητοποιείτε είναι ειλικρινές και εποικοδομητικό και σας βοηθά να ανακτήσετε τη συγκέντρωσή σας, ώστε να θέσετε τις προτεραιότητές σας. Το σύμπαν ενισχύει τη διαίσθησή σας και σας καθοδηγεί προς τη σταθερότητα την Τετάρτη.

Τα 3 ζώδια που μπαίνουν σε μια νέα δυναμική εποχή – «Είστε έτοιμοι για όλα»

Ζυγός

Ζυγοί, το τετράγωνο Ήλιου–Κρόνου σάς δείχνει πού έχετε κάνει υπερβολικούς συμβιβασμούς. Την Τετάρτη αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε ότι η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να περιλαμβάνει και τον αυτοσεβασμό. Αυτή η συνειδητοποίηση σάς φαίνεται απελευθερωτική και χρήσιμη.

Στις 17 Δεκεμβρίου, ένα ουσιαστικό σημάδι εμφανίζεται μέσα από μια συζήτηση που έχετε με έναν παλιό φίλο, πυροδοτώντας μια ξαφνική αίσθηση εσωτερικής βεβαιότητας. Όχι μόνο κατανοείτε τι βρίσκεται σε ανισορροπία, αλλά γνωρίζετε και πώς να το διορθώσετε.

Η απάντηση είναι πρακτική και ενθαρρυντική και αποτελεί σημείο καμπής για εσάς σε ό,τι αφορά την ισορροπία. Νιώθετε ισορροπημένοι και πιο κοντά στον εαυτό σας ξανά, καθώς αναγνωρίζετε τη δική σας αυθεντία και την αξία των ορίων σας.

Σκορπιός

Σκορπιοί, το τετράγωνο Ήλιου–Κρόνου σας εμπνέει να εξετάσετε όσα αποφεύγατε, είτε σε συναισθηματικό είτε σε πρακτικό επίπεδο. Στις 17 Δεκεμβρίου έχετε μια συνειδητοποίηση που δεν μπορείτε πλέον να αγνοήσετε.

Βλέπετε την αλήθεια καθαρά, σαν το φως της ημέρας. Αναγνωρίζετε ακριβώς το σημείο όπου η πειθαρχία ή η συνέπεια θα αλλάξουν τα πάντα και, σήμερα, δεν σας φοβίζει η ιδέα να φέρετε κάποια αλλαγή.

Αυτό σας χαρίζει ένα αίσθημα ενδυνάμωσης και το όμορφο κομμάτι είναι ότι είστε εσείς που δίνετε στον εαυτό σας την άδεια να είστε απλώς ξανά ο εαυτός σας. Προχωράτε μπροστά με σκοπό και οξυμένη αντίληψη. Αυτή είναι μόνο η αρχή όλων των καλών πραγμάτων, Σκορπιοί. Όλων των καλών πραγμάτων.

Υδροχόος

Το τετράγωνο Ήλιου–Κρόνου σας ωθεί να ρίξετε μια καλή, βαθιά ματιά στο πώς ορισμένα μοτίβα στη ζωή σας σάς έχουν στερήσει πράγματα, Υδροχόοι, και στο τι χρειάζεται να κάνετε τώρα για να αποκαταστήσετε όσα έχετε χάσει. Όλα είναι εντάξει, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλώς να γνωρίζετε ότι στις 17 Δεκεμβρίου μεγάλες αλλαγές κατευθύνονται προς το μέρος σας.

Για εσάς, Υδροχόοι, το τετράγωνο Ήλιου–Κρόνου σχετίζεται με τον σωστό συγχρονισμό, την ανάληψη ευθύνης ή με μια στιγμή όπου τα πάντα γίνονται ξαφνικά ξεκάθαρα. Κατανοείτε τι πρέπει να γίνει και γιατί. Αυτή η συνειδητοποίηση λειτουργεί ως καταλύτης και, από εκεί και πέρα, το ένα οδηγεί στο άλλο. Αναλαμβάνετε την ευθύνη των επόμενων βημάτων σας.

Προχωράτε μπροστά με αποφασιστικότητα, πιο έξυπνα όρια και μια πιο ισχυρή αίσθηση κατεύθυνσης, καθώς επιτέλους αρχίζετε να νιώθετε ξανά ο εαυτός σας.

 

