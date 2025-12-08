Περικλής Λιανός: «Κήδευα έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο και με ρωτούσαν για το “Καφέ της Χαράς”» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Περικλής Λιανός
Φωτογραφία: Periklislianos/ Instagram

Ο Περικλής Λιανός βρέθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» και εκμυστηρεύτηκε ένα περιστατικό που όπως είπε τον σημάδεψε.

«Το κοινό, πολλές φορές, δεν σε σέβεται και θεωρεί ότι σε έχει του χεριού του. Σε νιώθει πολύ οικείο και νομίζει ότι σε κάνει ό,τι θέλει. Όταν το 2004 κήδευα έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, ενώ είχαμε αποφασίσει οι φίλοι στην κηδεία να κουβαλήσουμε το φέρετρο, με ρωτούσαν με το “Καφέ της Χαράς”, το ένα και το άλλο» ανέφερε ο ηθοποιός.

«Θύμωσα και πικράθηκα πάρα πολύ. Το θεώρησα τεράστια ασέβεια. Είμαστε την Κυριακή από το ωσαννά, την Δευτέρα στο άρον άρον σταύρωσον Αυτόν» συμπλήρωσε.

«Γι’ αυτό και δεν πρέπει κανείς να επενδύει πολύ σ’ αυτά. Αν επενδύει πολύ σ’ αυτά, το έχασε το παιχνίδι» κατέληξε ο Περικλής Λιανός.

19:36 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

