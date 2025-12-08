Axios: «Μυστική» συνάντηση Ισραήλ – Κατάρ στη Νέα Υόρκη τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό στη Ντόχα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Axios: «Μυστική» συνάντηση Ισραήλ – Κατάρ στη Νέα Υόρκη τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό στη Ντόχα
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Οι ΗΠΑ φιλοξένησαν χθες Κυριακή διακριτικές συνομιλίες αντιπροσώπων του Ισραήλ και του Κατάρ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, τρεις μήνες μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο έδαφος του εμιράτου το οποίο συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Ο οικοδεσπότης ήταν ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται δυο ανώνυμες πηγές και προσθέτει πως το Ισραήλ αντιπροσώπευσε ο επικεφαλής της Μοσάντ (κατασκοπείας) Ντέιβιντ Μπαρνέα.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Οι ΗΠΑ είναι στενοί σύμμαχοι των δυο κρατών, που πάντως δεν έχουν εξομαλύνει τη σχέση τους.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ισραηλινός βομβαρδισμός άνευ προηγουμένου, για τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος», έβαλε στο στόχαστρο αποστολή διαπραγματευτών της Χαμάς στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους.

Χώρα που μεσολάβησε στις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, το Κατάρ άρχισε να φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς το 2012, με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Το εμιράτο ωστόσο διαψεύδει πάγια πως προσφέρει οποιαδήποτε υποστήριξη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, παρά τις κατηγορίες για αυτό από αμερικανούς και ισραηλινούς πολιτικούς.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, έπειτα από τη συγγνώμη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου—κατόπιν προτροπής του Λευκού Οίκου—στο Κατάρ, η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε πως δημιούργησε ομάδα με τη συμμετοχή των τριών κρατών προκειμένου να «βελτιωθεί ο συντονισμός, να ενισχυθεί η επικοινωνία, να επιλυθούν τα αμοιβαία παράπονα και να ενταθούν οι συλλογικές προσπάθειες για την πρόληψη απειλών».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, η «μυστική» συνάντηση της Νέας Υόρκης ήταν «η πρώτη» που έγινε σε αυτό το πλαίσιο.

