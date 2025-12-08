ReBrain Greece στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες από την Κεραμέως με φορολογικά κίνητρα και επαγγελματικά κίνητρα

Ισχυρό μήνυμα για την ανατροπή του brain drain και επανασύνδεσης με την ελληνική διασπορά έστειλε από τη Νέα Υόρκη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ReBrain Greece, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025 με τη συμμετοχή άνω των 30 κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και περισσότερων από 1.300 εγγεγραμμένων Ελλήνων επαγγελματιών από ΗΠΑ και Καναδά.

Από τις 10:00 π.μ. έως αργά το απόγευμα, στο Marquis Marriott Hotel στην Times Square, το ReBrain Greece λειτούργησε για ακόμα μια φορά ως ισχυρή «γέφυρα» μεταξύ της ελληνικής ομογένειας και του ταχέως εξελισσόμενου οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε η υπουργός, πρόκειται για την 5η διεθνή δράση του προγράμματος μετά το Λονδίνο, το ‘Αμστερνταμ, το Ντίσελντορφ και τη Στουτγκάρδη, με συνολικά πάνω από 5.000 συμμετέχοντες έως σήμερα.

«Η Ελλάδα του σήμερα, η Ελλάδα του 2025, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αφήσατε πίσω σας πριν από αρκετά χρόνια», τόνισε η Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Στην ομιλία της, η υπουργός ευχαρίστησε θερμά τους Έλληνες της ομογένειας που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Βόρειας Αμερικής για να παραστούν. «Ήρθαν από την Αλάσκα μέχρι το Τέξας και από την Καλιφόρνια μέχρι τη Φλόριντα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στερηθήκατε τις οικογένειες και τα παιδιά σας για να διερευνήσετε τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην πατρίδα μας» ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα φορολογικά και ειδικά επαγγελματικά κίνητρα επαναπατρισμού, με κορυφαίο το μέτρο της μείωσης κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους επιστρέψουν έπειτα από τουλάχιστον πενταετή φορολογική παραμονή στο εξωτερικό, καθώς και την αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας για Έλληνες γιατρούς που εργάζονται σε ΗΠΑ και Καναδά.

«Τέλος στη γραφειοκρατία, αυτόματη αναγνώριση με την επιστροφή στην Ελλάδα», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, σημειώνοντας ότι το μέτρο έχει ήδη επεκταθεί σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ελβετία λόγω της υψηλής ανταπόκρισης.

Παράλληλα, παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία 422.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια το ισοζύγιο μετανάστευσης είναι θετικό. «Έχουμε ανατροπή κατά 64% του brain drain της κρίσης. Δημιουργούμε ένα πιο υγιές και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 30 μεγάλοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, μεταξύ αυτών οι Aegean Airlines, Alpha Bank, ΔΕΗ, Τheon, EFA Group, Deloitte, Metlen Energy & Metals, Motor Oil, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ, LAMDA Development και πολλοί ακόμη, προσφέροντας θέσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Η Νίκη Κεραμέως απηύθυνε επίσης άμεσο μήνυμα και προς τις επιχειρήσεις. «Αν σκεφτείτε το μέλλον σας στα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια, η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή η δεξαμενή εδώ είναι ό,τι πιο πολλά υποσχόμενο υπάρχει».

Αναφερόμενη στο ReBrain Greece ως πολιτική απασχόλησης, η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για data-driven πολιτική, βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις διεθνείς τάσεις.

Η εκδήλωση στη Νέα Υόρκη περιλάμβανε επίσης παρουσίαση της ελληνικής αγοράς εργασίας, αναλυτική ενημέρωση για τη ψηφιακή πλατφόρμα ReBrain Greece, καθώς και one-to-one συνεντεύξεις και συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ εταιρειών και υποψηφίων.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στις επερχόμενες αλλαγές σχετικά με την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. «Υπάρχει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, με κάποιες αλλαγές. Το σχέδιο, όπως μπήκε στη δημόσια διαβούλευση και σε συνεννόηση με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, προβλέπει, ιδίως αν είστε κάτω των 18 ετών, τη δυνατότητα να εξαγοράσετε την στρατιωτική θητεία από τα 33 έτη και έπειτα. Δεν χρειάζεται να περιμένετε τα 40 έτη, δηλαδή, που ήταν η αρχική πληροφόρηση που υπήρχε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα επιστροφής τονίζοντας ότι «η τελική απόφαση της επιστροφής είναι δική σας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας διεκδικήσουμε πίσω στην πατρίδα», σημείωσε.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε επίσης η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σεβασμιώτατος Ελπιδοφόρος, ο υφυπουργός Έργασίας Κ. Καραγκούνης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης, ο Γεν. Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Ν. Μηλαπίδης ο Γεν. Γραμματέας του ΕΟΤ Α. Φιορεντίνος, η πρέσβυς της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αικ. Νασίκα, η Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη Ιφ. Καναρά και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη Σ. Τέγος.

Το “ReBrain Greece” στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε ότι η αντιστροφή του brain drain δεν αποτελεί πλέον στόχο αλλά μετρήσιμη πραγματικότητα, με την ελληνική κυβέρνηση να επενδύει πλέον συστηματικά στη σύνδεση της διασποράς με τη σύγχρονη ελληνική οικονομία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τα Προξενεία της Ελλάδας σε Ν. Υόρκη και Βοστώνη και με την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

