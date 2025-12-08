ΑΕΚ: Αγωνία για τον Γκατσίνοβιτς – Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ, Γκατσίνοβιτς

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποχώρησε ως τραυματίας από την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο, με τον Σέρβο να αναμένεται να περάσει την Δευτέρα (08/12) από μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.

Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ατρόμητο ο Γκατσίνοβιτς κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά, αλλά στην προσπάθεια του να κερδίσει την μπάλα έδειξε να τραυματίζεται χαμηλά στο δεξιό του πόδι.

Ο Σέρβος δεν κατάφερε να συνεχίσει και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια χωρίς να πατά το δεξί του πόδι, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής της “Ένωσης” αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση για να διαπιστωθεί πόσο θα είναι το χρονικό διάστημα που ο Γκατσίνοβιτς θα βρίσκεται στα πίτς.

