Περού: Εκτέλεσαν δημοσιογράφο ενώ επέστρεφε από ρεπορτάζ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδελφός του

Περού: Εκτέλεσαν δημοσιογράφο ενώ επέστρεφε από ρεπορτάζ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδελφός του
πηγή: La República

Ο δημοσιογράφος Φερνάντο Νούνιες δολοφονήθηκε από άγνωστους ενόπλους καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ στον νομό Λα Λιμπερτάδ (βόρεια), ανακοίνωσε χθες Κυριακή η εθνική ένωση δημοσιογράφων (Asociación Nacional de Periodistas, ANP) του Περού.

Ο ρεπόρτερ και διευθυντής του ειδησεογραφικού ιστότοπου Kamila TV έγινε έτσι ο τρίτος δημοσιογράφος ο οποίος δολοφονήθηκε στο Περού από την αρχή της χρονιάς.

Ο Φερνάντο Νούνιες «υπέστη επίθεση από ενόπλους ενώ μετακινείτο με μοτοσικλέτα μαζί με τον αδελφό του» προχθές Σάββατο μετά το μεσημέρι, διευκρίνισε η ANP στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Ο δημοσιογράφος πέθανε επιτόπου. Ο αδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

 

Η δολοφονία διαπράχθηκε στην περιοχή Γουαδαλούπε, στον νομό Λα Λιμπερτάδ, όπου καταγράφτηκαν 236 ανθρωποκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την περουβιανή αστυνομία.

Η ένωση παρότρυνε τις αρχές να διενεργήσουν την έρευνα θεωρώντας πως το δημοσιογραφικό έργο του θύματος ήταν το κίνητρο του εγκλήματος. «Αυτό το νέο γεγονός (…) δείχνει την αφόρητη κλιμάκωση της βίας εναντίον αυτών που ασκούν το λειτούργημα της ενημέρωσης» στη χώρα, κατήγγειλε η ANP.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο καταγράφτηκαν 1.888 ανθρωποκτονίες στο Περού — πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Οκτώβριο, η πρώην πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε (2022-2025) καθαιρέθηκε από το Κογκρέσο με την επίκληση της «μόνιμης ηθικής ακαταλληλότητάς της», καθώς αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την κρίση ασφαλείας με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο ως τότε πρόεδρος του κοινοβουλίου Χοσέ Χερί ανέλαβε μεταβατικός πρόεδρος ως τις εκλογές του 2026.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

