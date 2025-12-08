Super League: Χωρίς αλλαγές η κορυφή μετά τις νίκες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Η βαθμολογία

Η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League δεν διαφοροποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ νίκησαν εύκολα στις έδρες τους, τον ΟΦΗ, τον Άρη και τον Ατρόμητο, αντίστοιχα.

Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην 1η θέση με 34 βαθμούς και ακολουθεί ο Δικέφαλος του Βορρά με 2 βαθμούς λιγότερους (32). Στην 3η θέση η Ένωση με 31 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός στραβοπάτησε στη Λάρισα, έχασε κι άλλο έδαφος με την κορυφή και βρίσκεται στην 6η θέση με 19 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Αρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (18.00)

Η βαθμολογία της Super League:

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

5. Βόλος 22

6. Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης 12

11. Ατρόμητος 9

12. ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ 8

14. Πανσερραϊκός 5

* Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.