Super League: Χωρίς αλλαγές η κορυφή μετά τις νίκες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Η βαθμολογία

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός

Η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League δεν διαφοροποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ νίκησαν εύκολα στις έδρες τους, τον ΟΦΗ, τον Άρη και τον Ατρόμητο, αντίστοιχα.

Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην 1η θέση με 34 βαθμούς και ακολουθεί ο Δικέφαλος του Βορρά με 2 βαθμούς λιγότερους (32). Στην 3η θέση η Ένωση με 31 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός στραβοπάτησε στη Λάρισα, έχασε κι άλλο έδαφος με την κορυφή και βρίσκεται στην 6η θέση με 19 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)

  • Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
  • Βόλος – Κηφισιά 1-1
  • Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1
  • ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2
  • ΠΑΟΚ – Αρης 3-1
  • ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

  • Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (18.00)

Η βαθμολογία της Super League:

  • 1. Ολυμπιακός 34
  • 2. ΠΑΟΚ 32
  • 3. ΑΕΚ 31
  • 4. Λεβαδειακός 22
  • 5. Βόλος 22
  • 6. Παναθηναϊκός 19
  • 7. Άρης 16
  • 8. Κηφισιά 16
  • 9. Παναιτωλικός 12
  • 10. Αστέρας Τρίπολης 12
  • 11. Ατρόμητος 9
  • 12. ΟΦΗ 9
  • 13. ΑΕΛ 8
  • 14. Πανσερραϊκός 5

* Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

23:11 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

