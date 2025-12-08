Super League: Χωρίς αλλαγές η κορυφή μετά τις νίκες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Η βαθμολογία

Η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League δεν διαφοροποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ νίκησαν εύκολα στις έδρες τους, τον ΟΦΗ, τον Άρη και τον Ατρόμητο, αντίστοιχα.
Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην 1η θέση με 34 βαθμούς και ακολουθεί ο Δικέφαλος του Βορρά με 2 βαθμούς λιγότερους (32). Στην 3η θέση η Ένωση με 31 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός στραβοπάτησε στη Λάρισα, έχασε κι άλλο έδαφος με την κορυφή και βρίσκεται στην 6η θέση με 19 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
- Βόλος – Κηφισιά 1-1
- Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1
- ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2
- ΠΑΟΚ – Αρης 3-1
- ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
- Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (18.00)
Η βαθμολογία της Super League:
- 1. Ολυμπιακός 34
- 2. ΠΑΟΚ 32
- 3. ΑΕΚ 31
- 4. Λεβαδειακός 22
- 5. Βόλος 22
- 6. Παναθηναϊκός 19
- 7. Άρης 16
- 8. Κηφισιά 16
- 9. Παναιτωλικός 12
- 10. Αστέρας Τρίπολης 12
- 11. Ατρόμητος 9
- 12. ΟΦΗ 9
- 13. ΑΕΛ 8
- 14. Πανσερραϊκός 5
* Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.