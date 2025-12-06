Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός: Κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ με φοβερό Ελ Κααμπί

Πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δε δυσκολεύτηκε να επιβληθεί με 3-0 του ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κλείνοντας τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League στην κορυφή της βαθμολογίας, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν αύριο (7/12) οι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που ακολουθούν.

Οι Κρητικοί έμειναν στο ματς όσο… άντεχε ο Κλίντμαν Λίλο. Από τη στιγμή που τον νίκησε, για πρώτη φορά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (33’) τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Ο Μαροκινός σκόραρε και στο 40’, για να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα (63’). Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην έβδομη σερί νίκη στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας τον – απογοητευτικό – ΟΦΗ στην έκτη ήττα στο ίδιο διάστημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς. Προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Χρήστος Μουζακίτης με ωραία ατομική ενέργεια ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Λίλο. Στο 13’, από πάσα του Στρεφέτσα, ο Ελ Κααμπί έστρωσε στον Μεχντί Ταρέμι, ο Ιρανός πέρασε και τον Λίλο, αλλά βγήκε πλάγια για να πλασάρει, με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Η… τριπλέτα καλών ευκαιριών για τον Ολυμπιακό συμπληρώθηκε στο 15’, με τον Λίλο να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ τη δυνατή κεφαλιά του Ζουλιάν Μπιανκόν.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο 22χρονος τερματοφύλακας του ΟΦΗ έπεσε στην αριστερή του γωνία για να διώξει το φαλτσαριστό πλασέ του Ζέλσον Μάρτινς. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πολιορκούν την αντίπαλη εστία, με τον Στρεφέτσα (23’) να αστοχεί από το ύψος του πέναλτι και τον Λίλο στο ημίωρο να αποκρούει με τα πόδια το συρτό, διαγώνιο σουτ του Σαντιάγκο Έσε. Ο Ολυμπιακός έλυσε εν τέλει τον… γόρδιο δεσμό τρία λεπτά μετά.

Από εκτέλεση κόρνερ του Στρεφέτσα, ο Λορέντσο Πιρόλα στο πρώτο δοκάρι σήκωσε με τακουνάκι την μπάλα, ο Ελ Κααμπί εκτόπισε τον Ζήση Καραχάλιο και με εντυπωσιακό ψαλιδάκι έκανε το 1-0. Και στο 40’ ο Μαροκινός φορ έφτασε στο δεύτερο προσωπικό τέρμα – και 15ο στη σεζόν – κάνοντας με κεφαλιά το 2-0 μετά τη σέντρα του Ροντινέι. Χαρακτηριστικό της ανυπαρξίας του ΟΦΗ στο πρώτο μέρος, το «μηδέν» (0) σε τελικές προσπάθειες αλλά και κόρνερ.

Ο Χρήστος Κόντης έκανε δύο αλλαγές στο ημίχρονο, αλλά στα πρώτα λεπτά της επανάληψης η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Πάλι ο Λίλο χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, σε σουτ των Στρέφετσα (51’) και Μουζακίτης (61’), με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να… χαρίζει, πάντως, το 3-0 στον Στρεφέτσα στο 63’. Την απρόσεχτη πάσα προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο έκλεψε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, πάντως, οι Κρητικοί είχαν φτάσει μια ανάσα από τη μείωση του σκορ. Ο Ταξιάρχης Φούντας με υπέροχη κάθετη πάσα έβγαλε τον Ιωάννη-Φοίβο Θεοδοσουλάκη, αλλά ο Κωνσταντής Τζολάκης απέκρουσε με τεντωμένο πόδι το σουτ του 21χρονου επιθετικού.

Οι αλλαγές που έκανε στη συνέχεια ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξαν το ρυθμό της ομάδας του, που είχε πάντως κι ένα σουτ του Γιουσούφ Γιαζίτζι στο 81’ στη δεξιά δοκό της εστίας του Λίλο, ωστόσο ο στόχος είχε ήδη επιτευχθεί.

Με καλή ψυχολογία και από την πρώτη θέση της Super League (με 34 βαθμούς έναντι των 29 του ΠΑΟΚ και των 28 της ΑΕΚ), ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι την Τετάρτη (9/12, 17:30) στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, έμεινε στους 9 βαθμούς και τη 12η θέση, και στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ματς που ακολουθεί με τον ουραγό Πανσερραϊκό (13/12, 18:00 – Παγκρήτιο). Υπενθυμίζεται πως Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα τα πούνε και στις 3 Ιανουαρίου 2026, στο Παγκρήτιο, διεκδικώντας το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Νους, Θεοδοσουλάκης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν (67’ Καλογερόπουλος), Ροντινέι, Έσε (75’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μάρτινς (66’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (75’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λιούις (85’ Καινουργιάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (76’ Βούκοτιτς), Μπαϊνοβιτς (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Φούντας, Νους (46’ Σενγκέλια), Θεοδοσουλάκης (71’ Ράκονιατς).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ