Αυστρία: Θρήνος για την 33χρονη που πέθανε από υποθερμία στην υψηλότερη κορυφή της χώρας – Σε δίκη ο σύντροφός της που την άφησε μόνη για 6,5 ώρες

  • Η 33χρονη κλιματολόγος Κέρστιν Γκέρτνερ πέθανε από υποθερμία στην ψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, Grossglockner, αφού ο σύντροφός της την εγκατέλειψε για 6,5 ώρες αναζητώντας βοήθεια.
  • Ο σύντροφός της, Τόμας Πλάμπεργκερ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι την άφησε εξαντλημένη και σε υποθερμία στο σκοτάδι.
  • Παρά τους ισχυρισμούς του δικηγόρου του ότι επρόκειτο για «τραγικό ατύχημα», η δίκη του Πλάμπεργκερ έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.
Η 33χρονη Κέρστιν Γκέρτνερ, κλιματολόγος από το Σάλτσμπουργκ, είναι η γυναίκα που πέθανε από υποθερμία στην ψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, όταν ο φίλος της την εγκατέλειψε επί 6,5 ώρες για να αναζητήσει βοήθεια.

Εικόνες καταστροφής στη Φλώρινα: Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους

Η κλιματολόγος πέθανε μόλις 50 μέτρα από την κορυφή του βουνού Grossglockner, ύψους 3.800 μέτρων, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στους -20°C.

Η κοπέλα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τότε ο σύντροφός της, Τόμας Πλάμπεργκερ, 39 ετών, που ήταν έμπειρος ορειβάτης, αποφάσισε να την αφήσει μόνη της στο βουνό για 6,5 ώρες για να βρει βοήθεια, χωρίς να τη μεταφέρει σε ασφαλές καταφύγιο.

Το προφίλ της Κέρστιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτο με φωτογραφίες της και του Πλάμπεργκερ από αναβάσεις και πεζοπορίες. Η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως «παιδί του χειμώνα» και «άνθρωπο του βουνού».

Ο Πλάμπεργκερ αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς οι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι την εγκατέλειψε για 6,5 ώρες στο θανάσιμο κρύο. Οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι την άφησε εξαντλημένη, σε υποθερμία και αποπροσανατολισμένη στο σκοτάδι, ενώ κατέβαινε μόνος του.

Οι φίλοι και η οικογένεια έχουν δημιουργήσει σελίδα μνημοσύνου για να την τιμήσουν. «Αναπαύσου εν ειρήνη στον ουρανό!» της έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Πίσω από τα δάκρυα της θλίψης κρύβεται το χαμόγελο της ανάμνησης!»

«Σε σκεφτόμαστε ακόμα πολύ συχνά!!» ήταν το μήνυμα δικών της προσώπων.

Άπειρη για μεγάλες αναβάσεις

Ομάδες διάσωσης δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Κέρστιν παρά μέχρι το επόμενο πρωί, λόγω των ανέμων που είχαν ένταση τυφώνα. Τη βρήκαν νεκρή, λίγα μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής.

Ο Πλάμπεργκερ θεωρείται έμπειρος ορειβάτης, όμως η ίδια ήταν άπειρη για τόσο μεγάλες αναβάσεις. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το ζευγάρι ήταν «κακώς εξοπλισμένο» και «δεν κάλεσε βοήθεια», ενώ ο Πλάμπεργκερ έφυγε και την άφησε πίσω του.

Εντούτοις, κάμερες κατέγραψαν τα φώτα κινδύνου των δύο ορειβατών γύρω στις 18:00 το απόγευμα της 18ης Ιανουαρίου.

AYSTRIA OREIBATES

Έξι ώρες αργότερα οι μπαταρίες είχαν σχεδόν αδειάσει και το σήμα είχε αποδυναμωθεί. Σε μεταγενέστερη εικόνα, στις περίπου 2:30 τα ξημερώματα, φαίνεται ο άνδρας να εγκαταλείπει την κορυφή μόνος του, κατεβαίνοντας από την άλλη πλευρά του βουνού, την ώρα που η γυναίκα παρέμενε εκτεθειμένη στο χιόνι με ελάχιστο εξοπλισμό.

«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα» λέει ο συνήγορος

Σε ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα αναφέρεται ότι στις 2 τα ξημερώματα ο κατηγορούμενος άφησε τη σύντροφό του «εξαντλημένη, με υποθερμία και αποπροσανατολισμένη» περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκρόσγκλοκνερ.

Οι συνθήκες ήταν ακραίες: άνεμοι που έφταναν τα 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες -8 βαθμούς Κελσίου, με την πραγματική αίσθηση να πλησιάζει τους -20 βαθμούς.

Ο δικηγόρος του 36χρονου υποστηρίζει ότι ο πελάτης του δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν και πως πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα. Ο κατηγορούμενος εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν ενώ η δίκη του έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

