Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη έπειτα από σύγκρουση με ζώο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η αμαξοστοιχία 2592, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής. Η βλάβη προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρέθηκε εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train.

Στο σημείο έφτασε άμεσα εφεδρική μηχανή, με σκοπό να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία –στην οποία επέβαιναν 85 άτομα– πίσω προς τη Λάρισα, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που είχε υποστεί ζημιά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας καθυστέρηση 140 λεπτών.

Παράλληλα, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της αναμονής για την αντικατάσταση της μηχανής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας που βρισκόταν εντός της αμαξοστοιχίας παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή, αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που εξελίσσονταν και την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου.