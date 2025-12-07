ΑΕΛ: «Τέλος» ο Μαλεζάς – Φαβορί για τον τον πάγκο της ομάδας ο Παντελίδης

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Στέλιος Μαλεζάς

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο 40χρονος προπονητής αντικατέστησε τον Γιώργο Πετράκη στα μέσα του Οκτώβρη στους «βυσσινί». Κάθισε στον πάγκο τους για εννέα παιχνίδια (επτά Πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλου), με απολογισμό μία νίκη (το εκτός έδρας 2-0 επί του Πανσερραϊκού στις 25 Οκτωβρίου για τη Super League) και μία ισοπαλία (το… σημερινό 2-2 με τον Παναθηναϊκό).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει εδώ και μερικά 24ωρα, ο επικρατέστερος για ν’ αναλάβει τα ηνία των Θεσσαλών είναι ο Σάββας Παντελίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη τη Δευτέρα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Τέλη κυκλοφορίας: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε φέτος – Η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:11 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: Εύκολη νίκη και εξαιρετική εμφάνιση

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-1 του...
22:22 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Η ατάκα του Αταμάν όταν είδε νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει πρόβλημα, βρέχει και εδώ;»

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε επιβλητική νίκη με 110-66 επί του Πανιωνίου στην GBL με τον Εργκίν Αταμά...
20:39 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Super League: Η Λάρισα σόκαρε τον Παναθηναϊκό στο 90+9′

Η ΑΕΛ είπε την τελευταία… λέξη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC Arena» για την...
04:40 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, έρχεται το καλοκαίρι, και το Σάββατο η FIFA ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»