Ταλαιπωρία για επιβάτες του Προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος – Αμαξοστοιχία έφτασε στον προορισμό της με καθυστέρηση 87 λεπτών

Ταλαιπωρία για επιβάτες του Προαστιακού, καθώς η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο – Πειραιάς, έφτασε στον προορισμό της με καθυστέρηση 1,5 ώρας.

« Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος στην υποδομή και συγκεκριμένα στις αλλαγές γραμμής (αιχμές) στον Σιδηροδρομικό Κόμβο Αχαρνών (ΣΚΑ), η αμαξοστοιχία 1205 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο – Πειραιάς έφτασε στον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 87 λεπτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Από την παραπάνω βλάβη επηρεάστηκαν ορισμένα από τα υπόλοιπα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, ενώ καθυστέρηση παρουσίασε ένα δρομολόγιο στη γραμμή Κιάτου (Πειραιάς – Κιάτο) καθώς και ένα δρομολόγιο στη γραμμή προς τη Χαλκίδα (Αθήνα – Αφίδνες).

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και παραμένει σε στενή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την παροχή της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησης», πρόσθεσε.