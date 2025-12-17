ΕΕ: Συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων πριν από τη Σύνοδο Κορυφής – Οι χώρες που έχουν προβάδισμα ένταξης

  • Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται απόψε με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο την αποκατάσταση στενότερων δεσμών και την ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην ένταξή τους στην Ένωση.
  • Το Μαυροβούνιο έχει προβάδισμα στην ενταξιακή διαδικασία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμένει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026, ενώ η Αλβανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη έως το τέλος του 2027.
  • Αύριο, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης αν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ΕΕ θα καταστεί δυνατό να χρησιμεύσουν για δάνεια επανορθώσεων στην Ουκρανία.
Φωτογραφία: Unsplash

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν απόψε με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής, στη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν κρίσιμες συνομιλίες για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσόβου αναμένονται στις Βρυξέλλες για τις συνομιλίες.

Η ΕΕ έχει στόχο να αποκαταστήσει στενότερους δεσμούς και με τις έξι αυτές χώρες και να τις ενθαρρύνει να αναλάβουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν τελικά στην ένταξή τους στην ΕΕ.

Προβάδισμα για να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό συνασπισμό έχει το Μαυροβούνιο, το οποίο, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει προχωρήσει περισσότερο στην ενταξιακή διαδικασία και αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2026, αν διατηρήσει το σημερινό ρυθμό στις μεταρρυθμίσεις.

Η Αλβανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2027, ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Αύριο, Πέμπτη, στρεφόμενοι στα εσωτερικά ζητήματα, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν αν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ΕΕ θα καταστεί δυνατό να χρησιμεύσουν για δάνεια επανορθώσεων στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις για τα εν λόγω δάνεια ενδέχεται να συνεχισθούν και την Παρασκευή, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο, καθώς το Βέλγιο, όπου διακρατείται η μερίδα του λέοντος των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχονται σε περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει αντιταχθεί στο σχέδιο.

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, οι χώρες της ΕΕ μπορεί επίσης να καταλήξουν σε συμφωνία για να υπογράψουν τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις τέσσερις λατινοαμερικανικές χώρες της Mercosur, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

