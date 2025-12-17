Έρευνα MRB: Τι απαντούν οι πολίτες για την ακρίβεια

  • Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, η ενέργεια (69.4%) και τα καθημερινά έξοδα (67%) αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά.
  • Το 64.9% των πολιτών δηλώνει ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».
  • Επίσης, το 74.3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της ακρίβειας και έχουμε πλέον σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας».
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 – 12/12).

Στο ερώτημα «ποια από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων του νοικοκυριού αποτελούν για εσάς το μεγαλύτερο πρόβλημα» οι πολίτες απαντούν η ενέργεια 69.4 %, τα καθημερινά έξοδα 67%.

 

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 64.9% απαντά ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».

Επίσης, το 74.3 % απαντά ότι «έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της ακρίβειας και έχουμε πλέον σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας για την ακρίβεια:

