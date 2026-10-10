Νίκος Καρβέλας: Έντονο επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ που επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες

Έντονο επεισόδιο φέρεται να είχε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ο Νίκος Καρβέλας, με ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, το περιστατικό συνέβη όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρέθηκαν στο σπίτι του συνθέτη και επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων τεσσάρων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία φορολογική υπόθεση, στην οποία εμφανίζεται το ποσό των 850 χιλιάδων ευρώ.

Αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση του εγγράφου, οι ελεγκτές με βάση τις πληροφορίες του ANT1, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργισμένη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να άρχισε να φωνάζει, να διαμαρτύρεται έντονα και να βρίζει τους υπαλλήλους.

Η ένταση ήταν τέτοια που οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επίδοση. Ωστόσο η αποχώρηση των ελεγκτών δεν σήμανε και το τέλος της διαδικασίας, καθώς το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα ακολουθήσει τώρα η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης.

Το ποσό των 850 χιλιάδων ευρώ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν αν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι σαφές: Από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν είχαν δηλωθεί εγκαίρως; Αυτά τώρα είναι που καλούνται να διαπιστώσουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξετάζοντας τις φορολογικές εκκρεμότητες του γνωστού συνθέτη.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των μεγάλων συναυλιών της Άννας Βίσση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα έσοδα και τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.