Νικολάκης Ζεγκίνογλου: «Άμα σε μικραίνουν για κάτι, κάν’ το εσύ ατού σου» – Η ιστορία πίσω από το όνομά του

Συνέντευξη στο «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μίλησε για το όνομά του και το πώς αποφάσισε να κρατήσει το «Νικολάκης». Επιπλέον αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την επαρχία, περιγράφοντας ένα συγκεκριμένο περιστατικό που είχε βιώσει.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το όνομά του, ο γνωστός καλλιτέχνης απάντησε ότι: «Όταν ήμασταν φοιτητές στο ΤΕΙ, στο Μουσικής Τεχνολογίας που σπούδαζα στο Ρέθυμνο, υπήρχε και άλλος Νίκος. Το ψευδώνυμο που μου δώσανε λόγω ύψους, ήταν το “Νικολάκης”. Οπότε μετά, έτσι λόγω νοσταλγίας το κράτησα».

«Άμα σε μικραίνουν για κάτι, κάν’ το εσύ ατού σου. Νικολάκης, μικρός, κοντούλης, έτσι, αλλά εγώ θέλω να το κάνω αυτό προσόν μου!», εξήγησε αμέσως μετά.

«Στην επαρχία που μεγάλωσα, ήμουν λίγο outsider»

Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, εξομολογήθηκε: «Στην επαρχία που μεγάλωσα, ήμουν λίγο outsider. Με την έννοια ότι, άμα έχεις κάποιες ευαισθησίες παραπάνω, η επαρχία δεν είναι πολύ πρόσφορο έδαφος για να το κάνεις αυτό».

«Όταν είχα πάει στην Κρήτη και άρχισα να δένομαι με ένα φίλο μου, και του είπα ας πούμε σε μια αφιέρωση στο ραδιόφωνο ότι τον αγαπώ, και τον αγαπούσα πραγματικά σαν φίλο, κάπως με κάνανε πέρα. Τότε ξεκίνησα να κάνω παρέα με κορίτσια που ήταν λίγο πιο ευαίσθητα, οπότε με βοήθησαν σε αυτό», συνέχισε.