Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίνεται η ένταξη των Χούθι της Υεμένης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων

Την ένταξη των Χούθι της Υεμένης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων αποφάσισε σήμερα το ευρωκοινοβούλιο καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις επιθέσεις κατά Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ισραήλ. Παράλληλα, το ευρωκοινοβούλιο με απόφασή του ζητεί την εξάρθρωση των δικτύων χρηματοδότησης των Χούθι. Η απόφαση του ευρωκοινοβουλίου συνιστά επικύρωση της πρότασης της Ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτηρίζει αυτές τις επιθέσεις ως κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τονίζοντας τον μεγάλο αριθμό αμάχων της Υεμένης που έχουν σκοτωθεί και εκτοπιστεί, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα που έχει επιδεινωθεί. Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίες έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια.

Καταδίκη του αποσταθεροποιητικού ρόλου του ιρανικού καθεστώτος

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και υποστηρίζοντας τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης, το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και των δύο χωρών. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τους Χούθι να σταματήσουν αμέσως όλες τις εχθροπραξίες, τόσο εντός όσο και εκτός Υεμένης, και να εγκαταλείψουν οποιεσδήποτε εδαφικές φιλοδοξίες.

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει κατηγορηματικά τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του ιρανικού καθεστώτος, ο οποίος συνιστά μείζονα απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και παρέχει στους Χούθι όπλα, τεχνολογία πυραύλων και drones, εκπαίδευση και χρηματοδότηση. Καταδικάζει επίσης την συνεργασία των Χούθι, με τη Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, τονίζοντας ότι η διαρκής σταθερότητα στη Μέση Ανατολή απαιτεί τον αφοπλισμό και την αποστράτευση όλων των παραστρατιωτικών και μη κρατικών ένοπλων ομάδων.

Κάλεσμα για ένταξη των Χούθι στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων

Κατόπιν πρότασης της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ Kaja Kallas, το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εντάξει το κίνημα των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και πολιτικών πτερύγων, της ηγεσίας και του στρατιωτικού μηχανισμού και του μηχανισμού ασφαλείας του, στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Επίσης, ζητεί να εξαρθρωθούν όλοι οι δίαυλοι χρηματοδότησης του κινήματος των Χούθι και τη δέσμευση από την ΕΕ όλων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν στους Χούθι και στους υποστηρικτές τους.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι και τις επιθέσεις τους στις ενεργειακές υποδομές και την εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά Bab al-Mandab. Ανησυχούν σοβαρά για τον αντίκτυπο που έχει στην ΕΕ η ταυτόχρονη διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των στενών Bab al-Mandab και Hormuz, η οποία αυξάνει τις τιμές της ενέργειας εις βάρος των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ανταγωνιστικότητας.

Το ψήφισμα τονίζει τη σημασία της αμυντικής επιχείρησης της ΕΕ ASPIDES για την ασφάλεια στη θάλασσα, χαιρετίζει τη διευρυμένη εντολή της και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στην επιχείρηση πρόσθετα, κατάλληλα εξοπλισμένα ναυτικά και αεροπορικά μέσα. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στον Κόλπο για την ασφάλεια και την άμυνα και εκτιμούν τις προσπάθειες των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου να παράσχουν στήριξη στην αεράμυνα στην περιοχή. Τέλος, εκφράζουν την ανησυχία τους για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, η οποία επιδεινώθηκε από τις νέες συγκρούσεις, και καλούν την ΕΕ, μεταξύ άλλων, να αυξήσει τη βοήθεια μέσω του επικείμενου μηχανισμού «Η Ευρώπη στον κόσμο» – αλλά με αυστηρή παρακολούθηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης της ΕΕ προς την χώρα.