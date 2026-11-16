Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11) – Ξεχωρίζει η μάχη της Εθνικής με τη Σερβία για το Nations League

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία για το UEFA Nations League και το παιχνίδι Ελλάδα – Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro Κ21 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα, Δευτέρα.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
00:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς
12:30 Magenta Sport 6 Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος – Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 6 Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό Nitto ATP Finals
17:00 Novasports Start Καζακστάν – Σλοβακία UEFA Nations League
17:00 Novasports 1HD Νήσοι Φερόες – Μολδαβία UEFA Nations League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Διομήδης Άργους Handball Premier
19:00 Novasports Prime Λιθουανία – Λιχτενστάιν UEFA Nations League
19:00 Novasports 3HD Εσθονία – Βουλγαρία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Ισλανδία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League
19:00 Magenta Sport 7 Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς/Τιµ Πιουτς Nitto ATP Finals
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισλανδία Προκριματικά Euro Κ21
21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Κρόνος Elite League
21:30 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φλάβιο Κομπόλι Nitto ATP Finals
21:45 Novasports Prime Γερμανία – Ολλανδία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Σερβία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Γιβραλτάρ – Μάλτα UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σκωτία UEFA Nations League