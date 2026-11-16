Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11) – Ξεχωρίζει η μάχη της Εθνικής με τη Σερβία για το Nations League

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία για το UEFA Nations League και το παιχνίδι Ελλάδα – Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro Κ21 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.