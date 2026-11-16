Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11) – Ξεχωρίζει η μάχη της Εθνικής με τη Σερβία για το Nations League

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία για το UEFA Nations League και το παιχνίδι Ελλάδα – Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro Κ21 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία για το UEFA Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21:45).
  • Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης το παιχνίδι Ελλάδα – Ισλανδία (19:00) για τα προκριματικά του Euro Κ21, καθώς και η αναμέτρηση Γερμανία – Ολλανδία (21:45).
  • Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τένις με τους αγώνες του Nitto ATP Finals, όπου αγωνίζονται μεταξύ άλλων ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία για το UEFA Nations League και το παιχνίδι Ελλάδα – Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro Κ21 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα, Δευτέρα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

00:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς

12:30 Magenta Sport 6 Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος – Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 6 Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό Nitto ATP Finals

17:00 Novasports Start Καζακστάν – Σλοβακία UEFA Nations League

17:00 Novasports 1HD Νήσοι Φερόες – Μολδαβία UEFA Nations League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Διομήδης Άργους Handball Premier

19:00 Novasports Prime Λιθουανία – Λιχτενστάιν UEFA Nations League

19:00 Novasports 3HD Εσθονία – Βουλγαρία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Ισλανδία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League

19:00 Magenta Sport 7 Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς/Τιµ Πιουτς Nitto ATP Finals

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισλανδία Προκριματικά Euro Κ21

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Κρόνος Elite League

21:30 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φλάβιο Κομπόλι Nitto ATP Finals

21:45 Novasports Prime Γερμανία – Ολλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Σερβία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Γιβραλτάρ – Μάλτα UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σκωτία UEFA Nations League

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