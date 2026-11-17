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Μια 25χρονη μητέρα από το Μισισίπι των ΗΠΑ αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς κατηγορείται ότι σκότωσε το νεογέννητο μωρό της, το οποίο ξυλοκοπήθηκε τόσο βάναυσα αμέσως μετά τη γέννησή του, ώστε να υποκύψει στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το μωρό της Τζαντέλ Σάρον Τζόρνταν υπέστη μια σειρά από απειλητικές για τη ζωή του ιατρικές επιπλοκές λίγο μετά τη γέννησή του, στις 18 Οκτωβρίου, στην περιοχή Πόκεβιλ, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σμιθ.

Διασώστες έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση που δέχθηκαν από την 25χρονη νέα μητέρα, η οποία ζήτησε επειγόντως ιατρική βοήθεια για το βρέφος της, όπως μετέδωσε το δίκτυο WAPT.

Το νεογέννητο διακομίστηκε επειγόντως στο κοντινό νοσοκομείο του Τζάκσον, φέροντας τραύματα τα οποία, σύμφωνα με τους ιατρούς, προκλήθηκαν μετά τη γέννησή του, πριν καταλήξει δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές.

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Νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στο Εγκληματολογικό Εργαστήριο του Μισισίπι κατέδειξε ότι η αιτία θανάτου του βρέφους ήταν τραύματα από άσκηση βίας, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία υπέβαλε σε ανάκριση την Τζαντέλ Σάρον Τζόρνταν στις 13 Νοεμβρίου, προτού προχωρήσει στη σύλληψή της.

«Φρικτή» υπόθεση λέει ο σερίφης

Ο σερίφης της κομητείας Σμιθ, Τζόελ Χιούστον, χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή» και σημείωσε ότι η έρευνα υπήρξε «δύσκολη» για όλους όσοι ενεπλάκησαν.

«Αυτές είναι οι περιπτώσεις που είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να κατανοήσει, ειδικά όταν αφορούν την απώλεια ενός αθώου παιδιού», δήλωσε.



Η Τζόρνταν κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης, σύμφωνα με την αστυνομία. Το Γραφείο του Σερίφη ανέφερε ότι θα διαβιβάσει την υπόθεση στο Γραφείο του Εισαγγελέα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.