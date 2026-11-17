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Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής και αλλεπάλληλων συναγερμών βρέθηκε το Μπαχρέιν την Τρίτη, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν την αναχαίτιση νέων ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, την ώρα που οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφερεαν χτύπημα με drones εναντίον αμερικανικού ραντάρ στην αεροπορική βάση Σεΐχ Ισά.

Αναχαίτιση επιθέσεων και άρση του συναγερμού

Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι «αναχαιτέρεσε και κατέστρεψε» ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, αποτρέποντας την Τεχεράνη από το να πετύχει την αποστολή της.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Δύναμη Άμυνας του Μπαχρέιν ανέφερε ότι η αεράμυνα του βασιλείου έδρασε «με ακλόνητη αποφασιστικότητα και υψηλό επίπεδο πολεμικής ετοιμότητας».

Πρόσθεσε δε ότι «ένας αριθμός προδοτικών ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων» αποκλείστηκε «προτού καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους».

Το Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενεί μια σημαντική αμερικανική ναυτική βάση, έχει βρεθεί αντιμέτωπο με πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις από τότε που τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο.



Σημειώνεται ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει τρεις επιθέσεις με drones στο Μπαχρέιν μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν εξέδωσε σήμα «λήξης συναγερμού» έπειτα από προηγούμενη προειδοποίηση για πιθανή απειλή.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι «τα προληπτικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ», ενώ κάλεσε το κοινό να επιδεικνύει προσοχή.

يتم الآن إطلاق تنبيه بزوال الخطر. #البحرين #وزارة_الداخلية An all-clear alert is now being announced. #Bahrain #MOI https://t.co/CkzYsy8yZe — وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 17, 2026



Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα συστήματα αεράμυνας του Μπαχρέιν εξουδετέρωσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η επίθεση με drones απετράπη, ενώ εκρήξεις συγκλόνισαν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, αφού οι κάτοικοι είχαν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα για «πιθανή απειλή», όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP.

Το υπουργείο Εσωτερικών είχε απευθύνει επείγουσα προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης.

An alert of potential threat. The Ministry of Interior urged citizens and residents to remain calm, proceed to the nearest safe location, and follow news through official channels for the protection of public safety. #Bahrain #MOI https://t.co/icHeVxKNp2 — وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 17, 2026

Χτύπημα των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό ραντάρ

Από την πλευρά τους, οι IRGC ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν το πρωί επίθεση με drones σε σύστημα ραντάρ των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Σεΐχ Ισά στο Μπαχρέιν.

IRGC combat drones target US military radar at Bahrain airbase https://t.co/pX59mvQeNx https://t.co/NvMl1ONjyW — Press TV 🔻 (@PressTV) November 17, 2026



Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό δίκτυο IRIB, οι Φρουροί υπογράμμισαν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των εχθρικών δραστηριοτήτων των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή».

Πρόκειται για την τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον αμερικανικών συστημάτων ραντάρ στη χώρα του Κόλπου τις τελευταίες ημέρες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι IRGC τόνισαν ότι το χτύπημα έγινε σε απάντηση στις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ», γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για τις εξελίξεις.



Από την Παρασκευή, φαίνεται ότι οι κανόνες εμπλοκής έχουν αλλάξει, επισημαίνει το Al Jazeera.

Αρχικά, το Ιράν προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ συνοδεύουν πλοία -μέσω των Στενών του Ορμούζ- που δεν συντονίζονται με την Τεχεράνη, τότε θα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τώρα, το Ιράν δηλώνει ότι η επίθεση στο αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν οφείλεται στη συνεχιζόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου του. Δεν πρόκειται δηλαδή για απάντηση σε μια συγκεκριμένη αμερικανική επίθεση, αλλά για την παραβίαση του εναέριου χώρου του.

Αυτό, σύμφωνα με το Al Jazeera, αποκαλύπτει ένα σαφές μοτίβο: το Ιράν επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποκαταστήσει την αποτρεπτική του ισχύ.