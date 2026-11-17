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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε το βράδυ της Δευτέρας (16/11) συνάντηση με προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, σε μια ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση.

Τα προβλήματα και οι ανάγκες των ανθρώπων που παράγουν σήμερα πολιτισμό στη χώρα, ο δημόσιος χαρακτήρας της τέχνης και του πολιτισμού, οι συνθήκες εργασίας, οι νέες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ο πενιχρός τακτικός προϋπολογισμός του υπουργείου Πολιτισμού ήταν μερικά από τα θέματα που συζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης με τους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Γραμματέα του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλη Αεράκη, του Συντονιστή του Δικτύου, Γεράσιμου Σκαφίδα και της αρμόδιας βουλευτού του κόμματος, Νάγιας Γρηγοράκου.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν οι: Δημήτρης Πιατάς, Μαρίνα Ψάλτη, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Νίκος Βερλέκης, Μάξιμος Μουμούρης, Μανώλης Φάμελλος, Τάσσης Χριστογιαννόπουλος, Ελίνα Ψύκου, Μάρκος Χολέβας, Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Κεχαγιόγλου, Δέσποινα Κουτσούμπα, Βασίλης Πάτσιος, Πέτρος Ζούνης, Κάρολος Ζωναράς, Κάθυ Λεκλέρκ Ο’ Γουάλλις, Σπύρος Ταραβήρας, Ηλίας Πατσαρούχας, Φωτεινή Λαμπρίδη, Φένια Κοσοβίτσα, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας, Άννα Αντωνοπούλου, Βάρβαρα Δούκα, Εμμανουέλα Αλεξίου, Γιώργος Δαμιανός.