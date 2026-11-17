Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σημαντικά προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς υπηρεσίες της Apple, μεταξύ των οποίων το iCloud, το App Store, το Apple Pay και το Apple Music, αντιμετωπίζουν από την Τρίτη (17/11) χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας καταγραφής τεχνικών βλαβών Downdetector, σημειώθηκε κατακόρυφη αύξηση στις αναφορές για αδυναμία σύνδεσης και δυσλειτουργίες, οι οποίες επεκτείνονται επίσης στο ψηφιακό πορτοφόλι (Apple Wallet) καθώς και στις υπηρεσίες υποστήριξης της εταιρείας (Apple Support).

Παρά το κύμα παραπόνων από τους χρήστες, η επίσημη σελίδα κατάστασης συστημάτων (System Status) του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού εξακολουθεί να εμφανίζει όλες τις υπηρεσίες ως πλήρως λειτουργικές, ενώ η Apple δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη τοποθέτηση ή εξήγηση για τα αίτια του μπλακ άουτ.

Η πλήρης έκταση της διακοπής παραμένει ασαφής, με τους χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλο το οικοσύστημα της Apple.

Δεν υπάρχει επίσης επίσημο χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να αποκατασταθούν οι κανονικές υπηρεσίες.

Οι περισσότεροι χρήστες δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων.

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή της Marriott παρουσίασαν επίσης μια απότομη αύξηση στις αναφορές προβλημάτων από τις 9:17 π.μ. ET της Τρίτης. Εκατοντάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα με συνδέσεις και κρατήσεις στο Downdetector.

Οι αναφορές έρχονται μετά από μια σειρά σημαντικών συστημικών βλαβών στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Μια διακοπή του Microsoft Outlook την περασμένη εβδομάδα άφησε τους χρήστες χωρίς email για σχεδόν 24 ώρες, μια εθνική απαγόρευση της FAA σταμάτησε τις πτήσεις από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και οι πελάτες της Chase ανέφεραν προβλήματα σύνδεσης και λογαριασμού τη Δευτέρα.