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Σε αλλαγή της πολιτικής της προχωρά το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική εκμετάλλευση μεταναστών εργαζομένων μπορεί να αποτελεί μορφή σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων, έπειτα από δικαστική προσφυγή άνδρα που εξαπατήθηκε και έχασε 22.000 λίρες για μια θέση εργασίας που δεν υπήρχε.

Η υπόθεση αφορά έναν εργαζόμενο στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος μετακόμισε στη Βρετανία μαζί με τη σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά τους, πιστεύοντας ότι είχε εξασφαλίσει νόμιμη εργασία σε μονάδα φροντίδας.

Όπως αποκαλύπτει ο Guardian, ο άνδρας, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Αλί» για λόγους προστασίας της ταυτότητάς του, κατέβαλε 22.000 λίρες σε μεσάζοντα για τη διευθέτηση των απαραίτητων εγγράφων και την εξασφάλιση της θέσης.

Όταν έφτασε στη Βρετανία, τον Οκτώβριο του 2023, ανακάλυψε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Πλήρωσε 22.000 λίρες και βρέθηκε χωρίς δουλειά

Ο Άλι είχε έρθει σε επαφή με τον μεσάζοντα μέσω ενός φίλου του, ο οποίος υποστήριζε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορούσε να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας στον βρετανικό τομέα φροντίδας.

Ο μεσάζοντας τού υποσχέθηκε ότι θα μεριμνούσε για την έκδοση πιστοποιητικού χορηγίας, εγγράφου απαραίτητου για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργασιακής βίζας.

Αφού κατέβαλε το ποσό, ο Άλι απέκτησε αυτό που πίστευε ότι ήταν γνήσιο πιστοποιητικό χορηγίας, καθώς και βίζα ειδικευμένου εργαζομένου στον τομέα της υγείας και της φροντίδας από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Για να συγκεντρώσει τα χρήματα, είχε δανειστεί μεγάλα ποσά από συγγενείς του.

Με την άφιξή του στη Βρετανία άρχισε να επικοινωνεί επανειλημμένα με τον αριθμό τηλεφώνου που του είχε δοθεί, ζητώντας να μάθει πότε θα μπορούσε να αναλάβει εργασία.

Τελικά, του ζητήθηκε να μεταβεί σε μια έκθεση αυτοκινήτων. Εκεί, ένας άνδρας τον ενημέρωσε ότι είχε εξαπατηθεί, καθώς και άλλοι άνθρωποι είχαν φτάσει στο ίδιο σημείο με την εντύπωση ότι θα έβρισκαν εργασία.

Αργότερα, ο φίλος που του είχε συστήσει τον μεσάζοντα παραδέχθηκε ότι ούτε ο ίδιος είχε καταφέρει να εξασφαλίσει δουλειά και είχε επιστρέψει στο Πακιστάν.

«Ένιωσα ότι ολόκληρη η ζωή μου κατέρρεε»

Η απάτη άφησε τον Άλι και την οικογένειά του χωρίς οικονομικούς πόρους, ενώ τα χρέη που είχε δημιουργήσει για τη μετανάστευσή του παρέμεναν.

«Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ολόκληρη η ζωή μου άρχισε να καταρρέει», ανέφερε σε γραπτή μαρτυρία που προσκόμισε στο πλαίσιο της υπόθεσής του.

«Είχαμε επενδύσει ό,τι είχαμε και είχαμε δημιουργήσει τεράστια χρέη, βασιζόμενοι σε αυτή τη θέση εργασίας. Νιώθω παγιδευμένος από τα χρέη μου και τις ανάγκες της οικογένειάς μου», πρόσθεσε.

Ο άνδρας περιέγραψε επίσης τις σοβαρές συνέπειες που είχε η εμπειρία στην υγεία του, υποστηρίζοντας ότι, εξαιτίας του έντονου άγχους, τα μαλλιά του άσπρισαν και έχασε σημαντικό βάρος.

Το υπουργείο Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι εφάρμοζε υπερβολικά στενό ορισμό της εκμετάλλευσης

Ο Άλι παραπέμφθηκε στον εθνικό μηχανισμό αναγνώρισης και υποστήριξης πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σύγχρονης δουλείας της Βρετανίας.

Αρχικά, ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια για να αναγνωριστεί ως πιθανό θύμα.

Με τη στήριξη των οργανώσεων Work Rights Centre και Central England Law Centre, προσέφυγε νομικά κατά της υπουργού Εσωτερικών, αμφισβητώντας την εξαίρεση της οικονομικής εκμετάλλευσης από τις μορφές σύγχρονης δουλείας που λαμβάνονταν υπόψη.

Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο 2026 και οδήγησε στην ανατροπή της αρχικής απόφασης, ώστε η υπόθεσή του να εξεταστεί ως πιθανή περίπτωση εμπορίας ανθρώπων.

Σε σχετική δικαστική απόφαση, το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι είχε υιοθετήσει μια υπερβολικά στενή προσέγγιση της έννοιας της εκμετάλλευσης.

Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν την οικονομική εκμετάλλευση ως πιθανή μορφή σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι κάθε θύμα οικονομικής απάτης θα αναγνωρίζεται αυτομάτως ως θύμα σύγχρονης δουλείας, αλλά ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν θα αποκλείονται από την αξιολόγηση μόνο λόγω της οικονομικής φύσης της εκμετάλλευσης.

Έρευνα: Το 74% μεταναστών εργαζομένων στη φροντίδα ανέφερε οικονομική εκμετάλλευση

Η υπόθεση αναδεικνύει ευρύτερα προβλήματα στον βρετανικό τομέα της φροντίδας, όπου μετανάστες εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι έχουν πληρώσει μεγάλα ποσά σε μεσάζοντες για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ή δεν ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις που τους δόθηκαν.

Σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Work Rights Centre σε περισσότερους από 100 μετανάστες εργαζομένους στον τομέα της φροντίδας, σχεδόν τρεις στους τέσσερις, ποσοστό 74%, δήλωσαν ότι είχαν υποστεί κάποια μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης.

Ο επικεφαλής του τμήματος μετανάστευσης της οργάνωσης, Λουκ Πάιπερ, υπογράμμισε ότι υπάρχει ανησυχητικό χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους που βιώνουν καταστάσεις σύγχρονης δουλείας και σε εκείνους που τελικά λαμβάνουν βοήθεια.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Τέσα Μπέργουντ, η οποία εκπροσώπησε τον Άλι, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι του υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα χορήγησης εργασιακών θεωρήσεων για τον τομέα της υγείας και της φροντίδας θα έπρεπε να διασφαλίζουν ότι οι ευάλωτοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται μόνο από πραγματικούς και νόμιμους εργοδότες.

«Κάτι έχει πάει πολύ στραβά εδώ», δήλωσε.

Η ίδια χαρακτήρισε την αλλαγή της πολιτικής ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προειδοποιώντας όμως ότι πολλοί εργαζόμενοι μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν χρόνια αβεβαιότητας και αστάθειας εξαιτίας των προβλημάτων του συστήματος χορήγησης θεωρήσεων.

Τι απαντά το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η οικονομική εκμετάλλευση αιτούντων και κατόχων βίζας είναι απολύτως απαράδεκτη.

«Όπου εντοπίζονται αποδείξεις κακοποίησης ή εκμετάλλευσης, συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και προστασίας των ευάλωτων ανθρώπων, προκειμένου να προστατεύσουμε όσους κινδυνεύουν και να αναλάβουμε δράση κατά των υπευθύνων», ανέφερε.

Η αλλαγή πολιτικής ανοίγει πλέον τον δρόμο ώστε μετανάστες που έχουν παγιδευτεί σε οικονομικά εκμεταλλευτικές πρακτικές κατά την αναζήτηση εργασίας στη Βρετανία να μπορούν να εξετάζονται ως πιθανά θύματα σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων, αποκτώντας πρόσβαση στους αντίστοιχους μηχανισμούς προστασίας.